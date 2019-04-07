Bilinç düzeyi yerli ürün kullanımını etkiliyor

Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 37'si yerli ürün tercih ederken, yüksek bilinç düzeyindekilerde bu oran yüzde 42,2'ye çıktı.

Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 37'si yerli ürün tercih ederken, yüksek bilinç düzeyindekilerde bu oran yüzde 42,2'ye çıktı.

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