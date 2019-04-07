Son Dakika Haberleri: Bilinç düzeyi yerli ürün kullanımını etkiliyor

Bilinç düzeyi yerli ürün kullanımını etkiliyor

41 dakika önce

Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 37'si yerli ürün tercih ederken, yüksek bilinç düzeyindekilerde bu oran yüzde 42,2'ye çıktı.

Bilinç düzeyi yerli ürün kullanımını etkiliyor, System.String[]
Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 37'si yerli ürün tercih ederken, yüksek bilinç düzeyindekilerde bu oran yüzde 42,2'ye çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:41 

Ekonomi
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