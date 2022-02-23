Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü

23.02.2022 00:57
Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü

Karaman'da yol kenarında hareketsiz halde bulunan yaşlı adam, ambulansta yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Karaman'da yol kenarında hareketsiz halde bulunan yaşlı adam, ambulansta yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Bucakkışla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan orman koruma ekipleri köprü yanında hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette bir kişiye fark ederek yanına gitti. Şahsın bilincinin kapalı olduğunu gören ekipler, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran şahsı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yolda yeniden hayata döndürülen şahıs Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın 73 yaşındaki Ramazan A. olduğu ve bulunduğu yerde bahçesinin olduğu öğrenildi. Üzerinden bir miktar para çıkan Ramazan A.'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Başkent'te eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.'nın komşuları: 'Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı' Başkent'te eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.'nın komşuları: 'Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı' Vali Işık: 'Bağımlılık yapıcı madde kullanımını tamamıyla bitireceğiz' Vali Işık: 'Bağımlılık yapıcı madde kullanımını tamamıyla bitireceğiz'

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
23:04 ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 01:06:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement