Deniz ürünleri üretim ve dağıtım şirketi Dardanel Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, sağlıklı beslenme trendinin gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, "Bilinçlenen tüketici doğal ve sağlıklı protein tercih ediyor" dedi.Dardanel Önentaş'ın ilk çeyrek faaliyetlerini değerlendiren Önen, "Bilinçlenen tüketiciyle birlikte sağlıklı beslenme trendi gün geçtikçe artmaya başlıyor. Bilinçlenen tüketici doğal ve sağlıklı protein tercih ediyor" dedi ve ekledi:"Bu trendin yanı sıra ihracat ağımızı geliştirmemiz, yeni ürünlerimizle birlikte pazar payımızı artırmamız şirket ciromuza ve karımıza yansıyor."2019'un ilk üç ayında 2018'in ilk üç ayına göre ciromuzu lira bazında yüzde 80, ihracata bağlı dolar bazında yüzde 31, ortalamada da yüzde 50 arttırdık. Ciro artışımız esas faaliyet karımıza da yansıyarak yüzde 60'lık kar artışı yakaladık."2018 ve 2019 yılları bizim için oldukça başarılı geçirdiğimiz yıllar oldu. Şirketimizin karlılığını artırdığı bununla birlikte ülke ekonomisine döviz girdisi de sağladık."Ürünlerimiz ile 40'dan fazla ülkeye Türkiye markasını ve 'Türk Malı'nı ulaştırıyoruz. Ürünlerimiz ile uluslararası birçok pazarda büyük yerel oyuncular ile rekabet edebiliyoruz."Bu da bizim ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı. 2019 yılını şirket olarak ekonomik açıdan oldukça başarılı tamamlayacağımıza inanıyoruz." (Fotoğraflı)

- İstanbul