"Bilinçli beslenme en iyi diyetten daha etkili" - Son Dakika

"Bilinçli beslenme en iyi diyetten daha etkili"

İnsan vücudu her gün biyolojik süreçler sonucu doğal yollarla oluşan veya dışarıdan yapay olarak alınan toksinlere maruz kaldığını söyleyen Merve İşler, "Bilinçli beslenme en iyi diyetten daha etkili" dedi.

İnsan vücudu her gün biyolojik süreçler sonucu doğal yollarla oluşan veya dışarıdan yapay olarak alınan toksinlere maruz kaldığını söyleyen Merve İşler, "Bilinçli beslenme en iyi diyetten daha etkili" dedi.

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Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, "Vücudun bu toksinleri dışarı atması içinse karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar sürekli çalışıyor. Sağlıklı bir karaciğer görevini yaptığı takdirde toksinler terleme veya idrar yoluyla atılabiliyor ancak bu organların görevlerini yeterince yapamamalarıyla vücutta toksinler birikmeye başlıyor. Uzmanlar toksinlerden mümkün olan en yüksek seviyede arınmak için dengeli bir beslenme programı ve egzersizin önemine dikkat çekiyorlar. Toksinlerin vücuttan atılmasında kontrollü beslenmenin önemini vurgulayarak, "Özellikle Akdeniz diyeti dünyaca kabul gören dengeli bir beslenme şekli olup iç organların işlevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm besin maddelerini sağlıyor" diye konuştu.

"TIP HENÜZ BİLİMSEL BİR VERİYE ULAŞMADI"

Günümüzde detoks programı adı altında çok çeşitli diyetlerin uygulandığını, bunlar arasında oruç, belirli sebze ve meyve sularının tüketimi, bitkisel içecekler, laksatif çaylar ve çiğ beslenme gibi yöntemlerin bulunduğunu anlatan Öğr. Gör. Merve İşeri sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak tıp dünyası meyve suyu tüketerek vücudun toksinlerden arındığına dair bir bilimsel veriye henüz ulaşmadı" dedi.  Bu tür beslenme programları sonucu aç kalmanın bazal metabolik hızı azaltarak vücuda stres yükleyeceğine dikkat çeken İşeri, şunları söyledi: "Birey bu program esnasında yeteri kadar kalori almadığından ötürü öncelikle sıvı kaybederek kilo verir; fakat sonrasında normal beslenme düzenine geçtiğinde hızla kilo alabilir. Özellikle detoks adı altında sunulan içecek ağırlıklı diyetlerde yüksek oranda sıvı bazlı içecek tüketilir, yağ asitleri, proteinler, vitamin ve mineraller yetersiz kalır. Bağırsak hareketliliği yavaşlar, vücuttaki elektrolit dengesi ve bağırsak florası bozulur. Özellikle bu tarz diyetlerin uzun süre uygulanması vücudu büyük stres altında bırakır ve diyet süresince vücudun ihtiyacı olan besin maddeleri alınmadığından iç organların fonksiyonları zayıflar."

"TOKSİNLERİ ATMADA DENGELİ BESLENME VE EGZERSİZ ÖNEMLİ"

Bazı kişilerin detoks diyetleri yaparken ilk günlerde daha iyi hissettiklerini ifade edebildiklerini ancak bu durumun da bilimsel olarak kanıtlanamadığını söyleyen Merve İşeri, "Bireyler bu süreçte işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve rafine şekerden uzaklaştıklarından kendilerini daha iyi hissedebilirler. Aslında yalnızca bu tür gıda maddelerini kesmek hem kendini iyi hissetmek hem de beden sağlığı için son derece faydalıdır. Toksinlerin vücudu zehirleyen zararlı maddeler olduğunu ve bu maddelerin vücutta depolanmasının kesinlikle istenmiyor. Bu yüzden çok değerli karaciğer, böbrek ve bağırsaklarımıza iyi bakmalı, onların işlevlerini yerine getirmelerini sağlamalıyız. Bunu yapmanın yolu da dengeli ve düzenli beslenme ile hafif egzersizlerden geçiyor" ifadelerini kullandı.


Gastronomi, Akdeniz, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Bilinçli beslenme en iyi diyetten daha etkili' - Son Dakika
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