"Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar" projesiyle 45 öğrenci Batman'a geldi - Son Dakika

Osmaniye, Niğde ve Kayseri'den 45 öğrenci, "Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar" projesi kapsamında Batman'a geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje dolayısıyla kente gelen öğrenciler ile TPAO Atatürk Ortaokulundan seçilen toplam 45 öğrenciye yönelik okulun konferans salonunda çeşitli seminerler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, burada yaptığı konuşmada, çeşitli illerden gelen öğrencileri Batman'da görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin ilk defa Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne geldiğini aktaran Kıraç, "Televizyondan gördükleriniz, kulaktan kulağa duyduklarınızın kısmen de olsa böyle olmadığını 45 öğrencimize göstermek, en azından Batman örneğinden burayı gezip tanımanız için sizi davet ettik. Buradan döndükten sonra ola ki arkadaşlarınız arasında Batman'a yönelik olumsuz cümleler duyarsanız sizden burayı gören, burayı tanıyanların buranın böyle olmadığını arkadaşlarına da anlatmasını isterim." dedi.

Öğrenciler seminerlerin ardından Batman Valiliği'ni ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile görüştü.

Vali Şahin, tek tek tanışıp sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Şahin, bu tür projelerle gönül köprülerini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.