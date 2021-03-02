'Bilinçli İnsanlar Atıksız Konutlar Projesi' ekibinden sokak hayvanları için çalışma - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, sokak hayvanları için yuva ve beslenme alanı oluşturdu.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 'Bilinçli İnsanlar Atıksız Konutlar Projesi' kapsamında TOKİ konutlarında başlatmış olduğu pilot çalışmada sokak hayvanları için sıcak bir yuva ve beslenme alanı oluşturuldu. Sokak hayvanları için varil atıklarından yapılan yuvalar TOKİ konutlarının yanında bulunan alanda uygun yerlere montajlandı. Yuvaların yanlarına ise su ve mama kapları monte edildi. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar, yemek artıklarını bırakabilecekleri alanlar vasıtasıyla sokak hayvanlarını besleyebilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre Mühendisi İsa Değer, "Bölgesel olarak başlatılan bu proje ile atık yönetim planının oluşturulması ve daha az enerji tüketilerek atıkların doğru yerlere gitmesi planlanmakta olup tam bir geri dönüşüm prensibine sahip olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA