Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza... - Son Dakika Spor

Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza...

6 saat önce

Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza almadı.

Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza..., System.String[]

Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza almadı. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:36 Kaynak: İHA
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