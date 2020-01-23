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Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza...
6 saat önce
Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza almadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:36 Kaynak: İHA
Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza almadı. - İSTANBUL
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