Bilinçli spor yapılsın, şeker ve tansiyonla ilgili farkındalık gelişsin - Son Dakika

Büyükşehir Sağlık Kabini spor yapan vatandaşlara hizmet veriyor

Şeker ve tansiyon gibi problemleri tespit edilen vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Bilinçli spor yapılsın, şeker ve tansiyonla ilgili farkındalık gelişsin

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'ndaki sağlık kabinini, pandemi dönemi sonrası normal hayata geçiş ile birlikte işlevsel hale getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki sağlık kabini vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda spor yapan vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümünün yapıldığı sağlık kabininden, vatandaşlar hafta içi sabah 06: 00 - 09: 00 ve öğleden sonra 16: 00 - 20: 00 saatleri arasında yararlanabiliyor. Sağlık personeli tarafından, spor yapan vatandaşlara sağlıkla ilgili bilgi de veriliyor ve gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Spor yapan ancak şeker ya da tansiyon gibi rahatsızlıklarının olduğunu bilmeyen vatandaşların, hastalıklarının farkına varması sağlanarak, gerekli sağlık tedbirlerini almaları için ilgili sağlık birimlerine yönlendirmeleri gerçekleştiriyor.