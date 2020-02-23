'Bilinçli taraftar, temiz çevre' sloganıyla tribünü temizlediler - Son Dakika
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'Bilinçli taraftar, temiz çevre' sloganıyla tribünü temizlediler

6 saat önce

EDİRNESPOR taraftar grubu Sınır Beyi ve Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu üyeleri, Edirnespor'un Spor TOTO Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Tekirdağspor ile oynadığı maç sonrası 'Bilinçli taraftar, temiz çevre' sloganıyla bir araya geldi.

'Bilinçli taraftar, temiz çevre' sloganıyla tribünü temizlediler, System.String[]

EDİRNESPOR taraftar grubu Sınır Beyi ve Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu üyeleri, Edirnespor'un Spor TOTO Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Tekirdağspor ile oynadığı maç sonrası 'Bilinçli taraftar, temiz çevre' sloganıyla bir araya geldi. Grup, ellerine eldiven takarak, tribünleri temizledi.

Spor TOTO BAL 11'inci Grupt'a liderliğini sürdüren Edirnespor, diğer Trakya ekibi Tekirdağspor'u evinde ağırladı. Edirnespor'un 1-0 kazandığı maç sonrası taraftar grubu Sınır Beyi ve Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu üyeleri, ellerine eldiven takarak, kirlenen tribünleri temizledi. Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can, amaçlarının daha temiz bir çevre için bilinç kazandırmak olduğunu söyledi. Can, Edirne'yi daha yeşil, çevre dostu ve geri dönüşümünü artıran bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bilinçli taraftar temiz çevre sloganıyla birlikte hareket ediyoruz. Taraftarlarımızla birlikte tribünde temizlik yapıyoruz. Maçlardan sonra hiç kirlilik olmamasını umuyoruz. Kendileri de dışarıda hiçbir şekilde çöplerini bırakmayacaklarını umuyoruz" dedi.

'JAPON TARAFTARLARDAN ESİNLENDİK'

Japon taraftarların Dünya Kupası sırasında maç sonrası yaptığı temizlikten ilham aldıklarını söyleyen Can, "Temizlik etkinliğini maçta yapmamız ilham olan olaylardan biri de Dünya Kupası'nda maçtan sonra Japon taraftarların temizlik yapması oldu. Biz de ulusal çapta tüm maçlardan sonra diğer taraftar gruplarının da çevreci gruplarla temizlik yapmaya devam etmelerini diliyoruz" diye konuştu.

Sınır Beyi Taraftar Grubu Derneği Başkanı Kıvanç Arda da her maçtan sonra temizlik yapacaklarını belirterek, "Tribünde verdiğimiz mesajın anlaşılmasını umuyoruz. 'Temiz çevre bilinçli taraftar' sloganından yola çıkarak temiz çevre bilinçli birey olarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra her maçtan sonra temizlik görevlisi büyüklerimize çok iş bırakmayacağımızı umuyorum" dedi.


Trakya Bölgesi, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
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