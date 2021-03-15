Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak - Son Dakika

Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak

15.03.2021 11:05

Tarım ve Orman Bakanlığı, doğada kendiliğinden yetişen, ilaç ve gıda ile kozmetik gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin, bilinçli tarımla yüksek verim ve gelir elde edilen aşamaya gelmesi için çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, doğada kendiliğinden yetişen, ilaç ve gıda ile kozmetik gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin, bilinçli tarımla yüksek verim ve gelir elde edilen aşamaya gelmesi için çalışma başlattı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, AA muhabirine, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından dünyanın en önemli gen merkezlerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 12 binin üzerinde bitki türü ve 3 bin 649 endemik biyolojik zenginliğe sahip olduğuna işaret eden Hasdemir, " Muğla, 420'den fazla endemik bitki türüyle önemli biyolojik çeşitliliğe sahip bir kent. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Muğla'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kümelenme Projesi'ni başlattık." dedi.

Hasdemir, Muğla'yı tohumdan mamul maddeye kadar tıbbi aromatik bitkilerin üretileceğini, işleneceği ve pazarlanacağı bir merkez haline dönüştürmeyi planladıklarını bildirdi.

Geçen yüzyılda sanayileşmenin etkisiyle sentetik ve kimyasal ilaçlara talebin arttığına dikkati çeken Hasdemir, "Sentetik ve yarı sentetik ilaçların kullanımının meydana getirdiği etkiler özellikle salgın döneminde doğal ürünlere ilgiyi artırdı. Bu durum tıbbi aromatik bitkiler piyasasını dünyada çok önemli bir noktaya taşıdı." diye konuştu.

Çiftçilere 3,5 milyon fide dağıtılacak

Hasdemir, dünyada artan bu talebi karşılamak için biyolojik zenginliği ekonomik zenginliğe dönüştürerek, bölge halkına ilave gelir sağlamak istediklerini kaydetti.

Orman ve tarım teşkilatlarıyla iş birliği içerisinde elde ettikleri tohumları Orman Genel Müdürlüğüne ait fidanlıklarda fide haline getirdiklerini anlatan Hasdemir, şöyle devam etti:

"Tıbbi ve aromatik bitki fidelerini çiftçilerimize hibe olarak veriyoruz. Buradan elde edilen ürünleri işleyerek Muğla bölgesinden yurt içi ve yurt dışı piyasalara arz etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Bir karış tarım toprağı boş kalmayıncaya kadar tohumu toprakla buluşturun" talimatı var. Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin geliştirdiği projeler ve vizyonu ışığında Muğla'daki çiftçimizle bu projeyi hayata geçireceğiz."

Hasdemir, proje kapsamında çiftçilere bu yıl 1,5 milyon fide dağıtımı yaptıklarını, 2023'e kadar yaklaşık 3,5 milyon fide daha vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Tarım turizmini geliştirmek istiyoruz"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da kümelenme modeliyle Anadolu adaçayı, İzmir bilyeli kekiği, defne, hünnap gibi tıbbi aromatik bitkileri toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Muğla'nın kümelenme merkezi seçilmesinin en önemli nedeninin tarım ve turizmin bir arada bulunması olduğunu vurgulayan Saylak, "Muğla'mızı tıbbi ve aromatik bitkilerin merkezi yapacağız. 3 yıl sonunda tesisimiz de kurulacak. Bir tıbbi, aromatik, endemik bitki müzesi oluşturacağız. Bunu sağlayarak aynı zamanda tarım turizmini de geliştirmek istiyoruz. Tarım ile turizmi sahada lavanta hasadıyla, kekik hasadıyla, adaçayı hasadıyla birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak
Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak
Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak
Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak

Bitki, Muğla, Tarım, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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