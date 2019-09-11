Son Dakika Haberleri: Bilinçli tüketim için "Arkandan Ağlar" projesi
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Bilinçli tüketim için "Arkandan Ağlar" projesi

37 dakika önce

Contemporary Istanbul için Hilton İstanbul Bomonti tarafından hayata geçirilen "Arkandan Ağlar" projesi tanıtıldı.

Bilinçli tüketim için

Contemporary Istanbul için Hilton İstanbul Bomonti tarafından hayata geçirilen "Arkandan Ağlar" projesi tanıtıldı.

Şef Alexis Atlamazoğlu'nun sanatçı Burcu Yağcıoğlu'yla hazırladığı projenin tanıtımı Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşti.

Otellerde bilinçli gıda tüketimine teşvik konusuna dikkati çekmek için hazırlanan projede, tabakta kalan artık yemek sunumuyla basın mensuplarına ve davetlilere özel performans sergilendi.

Vegan bir menünün sunulduğu davette, tüketim çılgınlığına ve tüketimden arta kalan besinlere yeni bir bakış açısı kazandıran özel tabaklar hazırlandı.

Etkinlikte konuşan Alexis Atlamazoğlu, bilinçli gıda tüketimine teşvik konusunda otellere büyük görev düştüğünün altını çizerek, şöyle konuştu:

"Dünyada gıdaya ihtiyaç bu kadar fazlayken onu verimli kullanmamız gerekiyor. Özellikle otellerde israf, konusu üzerinde durulması gereken bir mesele. Biz bu projeyle, çöpe attığımız gıdaların aslında bir başkasının yiyeceği olabileceği düşüncesiyle bu konuda toplumsal farkındalığın artmasını amaçlıyoruz."

Üretilen besinin üçte biri kadarı israf ediliyor

Burcu Yağcıoğlu da projenin dayandığı temel noktaları dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arkandan ağlar, anne babaların çocuklarını tabaklarındaki yemeği bitirmeye ikna etmek için söyledikleri sözdür. 'Arkandan koşar', 'arkandan kovalar' gibi tehdit ve korku ögeleri içeren versiyonları da mevcuttur ama 'arkandan ağlar' vicdanları ve suçluluk duygularını harekete geçirmeyi amaçlaması bakımından diğerlerinden ayrılır. Arkamızdan ağlayanlar tabakta bıraktıklarımız, yemediklerimizdir. Bunlar yemek olmaktan çıkmak üzere olan fakat henüz çöpte sayılamayacak maddelerdir. Bu maddelerden dünyada her sene 1,3 milyon ton, yani üretilen tüm besinin üçte biri kadarı üretilir."

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen çağdaş sanat fuarı 14. Contemporary Istanbul (CI), 12-15 Eylül'de sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbul, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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