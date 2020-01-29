"Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Bilinçli Tüketim Tasarruf' eğitimi verildi - Son Dakika

"Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi

19 dakika önce

Kilis'te, Türk ve Suriyelilere yönelik olarak, "Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi.

Kilis'te, Türk ve Suriyelilere yönelik olarak, "Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde Türk vatandaşları ve geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli ailelere "Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi. Program esnasında bireylerin çocuklarıyla oyun odasında etkinlik yapıldı. Türk ve Suriyeli ailelere yönelik eğitimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kilis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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