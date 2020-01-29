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"Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi
19 dakika önce
Kilis'te, Türk ve Suriyelilere yönelik olarak, "Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
Kilis'te, Türk ve Suriyelilere yönelik olarak, "Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde Türk vatandaşları ve geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli ailelere "Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi. Program esnasında bireylerin çocuklarıyla oyun odasında etkinlik yapıldı. Türk ve Suriyeli ailelere yönelik eğitimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS
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