Bilinçli üreticilerin kekikleri dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika

Bilinçli üreticilerin kekikleri dünyaya ihraç ediliyor

Dünyanın kekik ambarı olan Denizli'de sözleşmeli kekik üreticileri sayesinde yüksek kaliteli üretilen kekikler dünyaya ihraç ediliyor.

Dünyanın kekik ambarı olan Denizli'de sözleşmeli kekik üreticileri sayesinde yüksek kaliteli üretilen kekikler dünyaya ihraç ediliyor. 4. yılını dolduran sözleşmeli kekik üreticiliği projesi kapsamında yer alan 220 üretici belirlenen şartlara göre kekik üretimi yapıyor.

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam


Denizli'de üretilen kekik, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Dünyanın kekik ambarı olarak kabul edilen Denizli'de uygulanan proje kapsamında yüksek kalitede üretilen kekikler alıcısının beğenisini sunuyor. 4 yıldır uygulanan proje kapsamında kış aylarında eğitime alınan sözleşmeli üreticiler en yüksek kalitede kekik üretmek için çaba sarf ediyor. 220 kişiden oluşan sözleşmeli kekik üreticileri kekiğin ekiminde çuvallanmasına kadar bütün aşamaların eğitimini alarak bilinçli üretici sertifikası almaya hak kazanıyor. Bilinçli üreticiler kekiğin çuvallanma aşamasında dahi 65 kilogramdan fazla doldurmamak gibi kıstaslara uymaya özen gösteriyor. Mayıs ayında oluşan meydana gelen don olayının verimi düşürdüğünü belirten Kurtluca-Güzelpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Acat, "22 Mayıs tarihinde don olayı oldu. Bu don olayından dolayı biraz verim kaybımız olacak. Bu verim kaybından dolayı Tarım il ve ilçe müdürleri ile gerek görüşmeleri yaptık. Kurtluca ve Güzelpınar Tarımsal Kalkınma kooperatifinin sözleşmeli kekik üreticisiyiz. Sözleşmeli kekik üreticileri nedir? Kooperatif olarak 220 kişiyle sözleşme imzaladık. Bu kişiler kekiğe hiçbir ilaç atmadan yetiştiriyor. İçinde hiç yabancı ot bırakmıyor. Bu yabancı otlardan bulaşan Pyrrolizidine Alkaloid (PA) de önlenmiş oluyor. Bu sözleşmeli kekik fiyatı da üreticilerimizin daha çok çalışması için kooperatif başkanı olarak bize düşen görevi en üst seviyede sırtlanarak götürmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.


"Yüzde 70 randımanını bulan üreticimizin kekiği 14 TL'dir"


Piyasadaki üreticiler ile sözleşmeli üreticilerin kekiğin satış fiyatı arasında fark olduğunu belirten Acat, "Piyasada kekiğin fiyatı 10 TL bizimle sözleşme yapan üreticimiz kekiğini 10 TL'den 14 TL'ye kadar satabiliyor. Bu fiyata nasıl satabiliyor? Yüzde 70 randımanını bulan üreticimizin kekiği 14 TL'dir. Yapılan toplantılarda üreticilerimizi kekiğin çapalanmasından hasadına kadar nasıl çuvallanacağı gibi konularda eğitiyoruz. Bunun yanında hasat zamanında yapılan kekik ile tarlanın kurutularak neminin dağıtılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Kekiğin neminin atmasının ardından çuvala doldururken şartlar vardır"


Kekiğin ekiminden toplanmasına kadar olan aşamalarda belirli şartlar olduğunu belirten Acat, "Kekiğin neminin atmasının ardından çuvala doldururken şartlar vardır. Mesela 65 kilogramı geçmeyecek. Fazla doldurulan çuvalda vatandaş çok çiğneyerek kekiğin yaprağını eziyor. Bizim için altından bile değerli olan kekiğin israf olmasına, çöpe gitmesine neden oluyor. Bizimle burada çalışan üreticilerimiz sözleşme ile bilinçli kekik üretiyor. Sözleşmeli kekik üretiminin 4. Yılındayız. Bu yıl yaşanan don olayından dolayı biraz verim kaybımız var. Kekiğin kalitesinde de bir değişiklik var. Fakat bilinçli üretici oldukları için kaliteyi en üst seviyede tutabiliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilinçli üreticilerin kekikleri dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
16:11
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 17:22:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilinçli üreticilerin kekikleri dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]