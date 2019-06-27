Son Dakika Haberleri: "Bilinçli ve Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın Projesi"
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"Bilinçli ve Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın Projesi"

1 saat önce

Japonya Büyükelçiliği temsilcileri "Bilinçli ve Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın Projesi" kapsamında kente geldi.

Japonya Büyükelçiliği temsilcileri "Bilinçli ve Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın Projesi" kapsamında kente geldi.

Bartın Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında hazırlanan "Bilinçli ve Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın"" projesi kapsamında Japonya Büyükelçiliği temsilcileri Ekonomi Bölümü İkinci Katibi Toshifumi Endo ve Proje Uzmanı Gözde Gülşah Baskın, kentte incelemede bulundu.

Vakıf Müdürü Feridun Güler ile proje ekibi, temsilcileri Kozcağız beldesinde hayata geçirilmesi planlanan projenin mikro bir örneği olan Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Proje Uygulama Eğitim Merkezi atölye çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Heyet, yine Kozcağız beldesinde yapılması planlanan proje sahasında incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Ekonomi, Japonya, Bartın, Güncel
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