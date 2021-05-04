"Bilinçsiz antibiyotik kullanımı dişlere zarar veriyor" - Son Dakika

"Bilinçsiz antibiyotik kullanımı dişlere zarar veriyor"

04.05.2021 13:01

Sık sık gündeme gelen "bilinçsiz antibiyotik kullanımı" konusunu değerlendiren periodontoloji uzmanı Dr. Süleyman Emre Meşeli, bilinçsiz antibiyotik kullanımının, genel sağlığın yanında dişlere de ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Sık sık gündeme gelen "bilinçsiz antibiyotik kullanımı" konusunu değerlendiren periodontoloji uzmanı Dr. Süleyman Emre Meşeli, bilinçsiz antibiyotik kullanımının, genel sağlığın yanında dişlere de ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Toplumun sağlık konusunda yaptığı en büyük hatalardan biri olarak sık sık gündeme gelen bilinçsiz antibiyotik kullanımının dişlere de ciddi zararlar verdiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Emre Meşeli, bilinçsiz antibiyotik kullanımının sadece genel sağlığa değil, dişlere de ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA NASIL ZARAR VERİYOR?

Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının ağız ve diş sağlığına etkisini vurgulayan Meşeli, "Gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin dişler, dişetleri ve ağız dokuları üzerinde de etkileri olumsuz etkileri olabilmektedir. Örneğin çocuklarda tetrasiklin grubu antibiyotik kullanımı daimi dişlerin minesinde kahverengi çizgilere neden olabilmektedir. Yine gebelik döneminde aynı ilacın kullanımı dişlerde benzer renklenmeye sebep olabilir. Bunun yanı sıra bazı antibiyotiklerin tükürük akış hızını ve miktarını etkileyerek ağız kuruluğu yaptığı bilinmektedir. Ağız kuruluğuyla ilişkili ağız yaraları ve dudakların çatlaması yine görülebilecek bulgular arasındadır" diye konuştu.

"BİLİNÇSİZ KULLANIM ÇOK TEHLİKELİ"

Antibiyotiklerin bakteri kaynaklı enfeksiyonların iyileştirilmesinde kullanılan ilaçlar olduğunu da hatırlatan Meşeli, "Toplumda yapılan en büyük hata grip, soğuk algınlığı gibi virüs kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanılmasıdır. Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının en büyük tehlikesi bakterilerin antibiyotiklere direnç göstermesidir. Antibiyotik direnci, tedavi edilebilir düzeydeki zatürre, tüberküloz veya başka bakteriyel enfeksiyonların tedavisini zorlaştırmakta hatta bazen imkansız kılmaktadır" dedi. Antibiyotiklerin vücuda zarar veren bakterilerin yanında, vücuda yararlı bakterileri de öldürebildiğinin altını çizen Meşeli, "Bu sebeple çok sık antibiyotik kullanımı vücudumuzda denge içinde yaşayan bu faydalı bakterilerin yokluğuna ve bunlarla ilişkili başka hastalıkların meydana gelmesine sebep olabilir. Aşırı duyarlı kişilerde bazı antibiyotikler alerjik reaksiyonlara sebep olarak hayatı tehdit edebilir" dedi.

Meşeli, her antibiyotiğin her bakteriyel enfeksiyonda işe yaramayabileceğini ifade ederek sözlerini şöyle bitirdi:

" 'Antibiyotik kullanmadan hastalık geçmez' düşüncesinin son derece yanlış ve bu nedenle her ilaç gibi, antibiyotiklerin de sadece hekim önerisi ve reçetesi ile kullanılması gerekmektedir."


Bilinçsiz antibiyotik kullanımı dişlere zarar veriyor

İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Öğretim Üyesi, Antibiyotik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Bilinçsiz antibiyotik kullanımı dişlere zarar veriyor' - Son Dakika


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