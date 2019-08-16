Son Dakika Haberleri: Bilinçsiz avcıların vurduğu leylekler bundan sonra göç edemeyecek
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Bilinçsiz avcıların vurduğu leylekler bundan sonra göç edemeyecek

1 saat önce

Avcıların vurduğu leylekler bundan sonra göç edemeyecek -Saçmalar leyleklerin kanatlarını koparkttıDÜZCE - Bilinçsiz avlanan avcılar yuvalarında duran 2 leyleği kanatlarından vurarak yaraladılar.

Avcıların vurduğu leylekler bundan sonra göç edemeyecek
-Saçmalar leyleklerin kanatlarını koparkttı
DÜZCE - Bilinçsiz avlanan avcılar yuvalarında duran 2 leyleği kanatlarından vurarak yaraladılar. Kanatları yaralanan leylekler bundan sonra göç ödemeyecek.
Bilinçsizce avlanan avcılar 2 leyleği kanadından vurdular. Düzce ili Kaynaşlı İlçesi Darıyeri Hasanbey köyünde iki leyleğin tüfekle vurularak yaralandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye hareket ettiler. Bölgeye vardıklarında ise leyleklerin kanatlarından vurulduğunu ve kanlar içinde olduğunu gördüler. Alınan leylekler Düzce kent merkezinde bulunan veteriner kliniğine getirilerek tedavi altına alındılar.
Leylekleri tedavi eden Veteriner Hekim Oktay Bulgan yaptığı muayenenin ardından kanat kemiklerinin kırıldığını bir daha uçmalarının mümkün olmayacağını belirterek, "Kanat üzerinde bulunan kemik tamamen parçalanmış. Aplikasyon işlemi olacak. Bundan sonra uçamayacaklar. Bundan sonra milli parkların göletinde yaşayacaklar. Uçması artık zor. Bilinçsiz avlanma sonucu bu duruma gelmişler. Yenilebilecek bir hayvan değil. İnsanlar bu şekilde kötü ve gaddarca davranabiliyorlar. Bu hayvanlar nazik hayvanlar, uysal ve kimseye zararı olmayan hayvanlar" diye konuştu.
Bundan böyle kanatları kesilen leylekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölyaka ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezine uçmadan ve iyi bakılarak yaşamlarını sürdürecekler.
Avcılar, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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