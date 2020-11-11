Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir - Son Dakika

Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir

11.11.2020 09:53
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir, System.String[]

Amerikalı bilim insanları tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin'in hastanede yatan koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını gösterdi.

Amerikalı bilim insanları tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin'in hastanede yatan koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını gösterdi. Aspirin'in bilinçsiz kullanılmasının tehlikeli olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, "Aspirin, hastanede yatan koronavirüs hastalarında ölümü azaltıyor. Doktor kontrolü olmaksızın kullanılan bu ilaç, özellikle yaşlı hastalarda kanamalara neden olup onları ölüme kadar götürebilir" dedi.

Maryland Tıp Fakültesi'ndeki ABD'li bilim insanları Aspirin kullanan koronavirüs hastalarının ölüm riskinin, almayanlara göre yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koymuştu. Vatandaş da Aspirin kullanımına yöneldi. Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip aspirin almaya başladı. Doktor kontrolü dışında kullanılan Aspirin'in tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, önemli uyarılarda bulundu.

"STABİL GİDEN DURUMU BOZARAK KALP KRİZLERİNE YOL AÇABİLİYOR"

Gribal enfeksiyonların kış aylarında artış gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Murat Yalçın, "Grip ve benzeri enfeksiyonlar kronik kalp hastalığı olan kişilerde bir risk oluşturuyor. Bu hastalıklar sıvı kayıpları ve kalp damarlarındaki darlığı etkileyerek kalp krizlerini tetikliyor. Zaten kişi kronik kalp hastasıysa ve enfeksiyonu varsa mutlaka bir kardiyoloji uzmanıyla görüşmesi gerekiyor. Kendi kendinize alacağınız ilaçlar da bazen kalp krizine neden olabilir. İlaçların içerisindeki etken maddeleri, özellikle soğuk algınlığı ilaçları hem tansiyonun yükselmesine hem kalp hızının artmasına neden oluyor. Bu da kronik kalp hastalığı olan kişilerde stabil giden durumu bozarak kalp krizlerine yol açabiliyor" uyarısında bulundu.

"KANAMALARA NEDEN OLUP İSTENMEYEN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Aspirin'in kalp hastalarında çok yaygın kullanılan kan sulandırıcı bir ilaç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yalçın, "İlacın bu kadar yaygın kullanılabiliyor olması önemsiz bir ilaç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Etkili bir ilaçtır ve kan sulandırıcı etki oluşturmaktadır. Aspirin'in koronavirüsten ölümü azalttığına dair yeni fikirler ortaya atıldı. Burada dikkat edilmesi gereken konu Aspirin hastanede yatan koronavirüs hastalarında yani sınırlı sayıda bazı hasta grubunda ölümü azaltıyor. Yani kişi doktor kontrolü olmaksızın Aspirin kullanırsa özellikle yaşlı hastalarda kanamalara neden olup istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Ölüme kadar götürebilir. Kalp damarındaki stabil bir plağın yanlış bir ilaç kullanımına bağlı olarak yırtılması sonucu kişinin ölümüne neden olabilecek olaylar gelişebilir" diye konuştu.

"VİTAMİN KULLANIRKEN BİLE DİKKATLİ OLUN"

Koronavirüs salgınından korunmak adına alınacak vitamin takviyeleri konusunda da uyaran Doç. Dr. Yalçın, "Kişilerin genellikle destek maksatlı idame dozlardaki vitamini alırken de dikkat etmesi gerekiyor. Koronavirüs tedavisinde yüksek dozlarda C ve D vitamini kullanıyoruz. Normalde bu kadar yüksek dozlarda kullanmıyoruz. Korunmak maksatlı yüksek dozlarda vitaminler alınması her ilaçta olduğu gibi zararlı olabilir. Vitamin kullanırken de doktor kontrolüyle kullanılması gerekiyor. Ayrıca bizler önlemlerimizi alarak kalp kontrollerimizi aksatmadan yaptırmalıyız. Kalp hastalıkları salgının bitmesini beklemez. Kişinin mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Kalp, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir - Son Dakika


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