Son Dakika Haberleri: Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
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Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu

30 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bilinçsizce yakılan mangal nedeniyle tutuşan otlar az kalsın orman yangınına neden oluyordu.

Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bilinçsizce yakılan mangal nedeniyle tutuşan otlar az kalsın orman yangınına neden oluyordu. Büyük zarara neden olmadan yangının söndürülmesi teselli kaynağı oldu.

Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Lale Adası'nda belediyeye ait 13 Nisan Ormanı ve Mesire Alanı'nın yakınında yangın çıktı. Mangal yapan bir ailenin yeterince söndüremediği kömürlerin kuru otları tutuşturması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bölgede tatil yapan yabancı bir turist ailesine ait bir karavan yanmaktan son anda kurtarılırken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kuru otların yanı sıra bölgede bulunan 2 adet armut ağacına zarar verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli piknik alanlarının dışında ve özellikle de rüzgarlı havalarda mangal yakmamaları konusunda uyarıldı. - BALIKESİR
Balıkesir, İtfaiye, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
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