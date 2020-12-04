"Bilinçsizce D vitamini kullanmayın" - Son Dakika

"Bilinçsizce D vitamini kullanmayın"

04.12.2020 10:38

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, "D vitamininin vücudumuzda aktif hale gelebilmesi için cildimizin güneş ışınlarıyla temas etmesi gerekiyor.

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, "D vitamininin vücudumuzda aktif hale gelebilmesi için cildimizin güneş ışınlarıyla temas etmesi gerekiyor. Bir güneş ülkesi olmamıza rağmen Türkiye'de D vitamini eksikliği sık görülüyor. Yapılan bir araştırmada, özellikle İç Anadolu bölgemizde yoğun olmakla birlikte, toplam nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70'inde D vitamini eksikliği olduğu tespit edildi" dedi.

"D VİTAMİNİ AÇIĞININ KAPATILABİLMESİ KISA SÜREDE MÜMKÜN DEĞİL"

D vitamininin temel kaynağının güneş ışınları ya da D vitamini açısından zengin besinler olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı "Ancak D vitamini açığının kapatılabilmesi ne yazık ki kısa sürede mümkün değil. Eğer kişinin multipl myelom, sarkoidoz, hiperparatiroidizm gibi kalsiyum yüksekliğine yol açan bir hastalığı varsa, D vitamini eksikliğini tedavi ederken kandaki kalsiyum seviyesinin takip edilmesi gerekir" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN D VİTAMİNİ ŞART"

D vitamininin bağışıklık sisteminde önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, "D vitamini ihtiyacının yüzde 90'ı güneş ışınları vasıtasıyla deri tarafından karşılanır. Güneş ışınlarının dışında ayran, kefir, peynir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, tatlı patates, mantar en önemli D vitamini kaynaklarındandır. D vitamini bağışıklık sistemini güçlü tutarak, hastalığa neden olan virüs ve bakterilerle savaşır. Grip, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalık riskini azaltmaya yardımcıdır" dedi.

Bilinçsizce D vitamini kullanmayın
Bilinçsizce D vitamini kullanmayın

Yeditepe Üniversitesi, Şeker Hastalığı, Kanser, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Bilinçsizce D vitamini kullanmayın' - Son Dakika


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