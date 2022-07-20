Çivril ilçesi e bağlı Sarılar Mahallesi'nde hasat sonrası kalan anızları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Kontrolden çıkan anız yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevredeki diğer arazilere de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak Çivril'de görev yapan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sarılar, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü - Son Dakika

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