Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü - Son Dakika
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Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü

20.07.2022 18:47
Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat sonrası tarlada kalan anızların bilinçsizce yakılması nedeniyle başlayan yangında 200 dekar alan siyaha büründü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat sonrası tarlada kalan anızların bilinçsizce yakılması nedeniyle başlayan yangında 200 dekar alan siyaha büründü.

Çivril ilçesi e bağlı Sarılar Mahallesi'nde hasat sonrası kalan anızları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Kontrolden çıkan anız yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevredeki diğer arazilere de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak Çivril'de görev yapan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle güçlükle müdahale edilen anız yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. 200 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü anız yangınıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Son dakika haberleri: Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü Son dakika haberleri: Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Sarılar, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü - Son Dakika
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