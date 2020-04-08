"Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını artırabilir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını artırabilir' - Son Dakika Ekonomi

"Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını artırabilir"

6 saat önce

Rıza Erkanlı, "Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını arttırabileceğini belirtirken, bu atıkların ivedilikle bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

Rıza Erkanlı, "Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını arttırabileceğini belirtirken, bu atıkların ivedilikle bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından toplum sağlığını korumak adına alınan tedbirler arasında yer alan tek kullanımlık maske ve eldivenlerin bilinçsizce atılması salgının daha fazla kişiye bulaşmasına neden olabiliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, kontamine olan tek kullanımlık eldiven ve maskelerin; mümkünse öncelikli olarak en yakın tıbbi atık kutusuna veya bir poşet içerisinde ağzı bağlanarak çöp kutularına atılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de gayrimenkul sektöründe hayata geçirdikleri geliştirme ve yatırım odaklı projelerin yanı sıra holding bünyesinde yer alan Eral Atık Yönetimi şirketi ve bu alandaki diğer grup firmaları ile atıkların bertaraf edilmesi konusunda 2005 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini anlatan Erkanlı, yenilikçi çevre teknolojilerine sahip atık tesislerinin kuruluşuna öncülük ettiklerini belirtti.


"Tıbbi ve kontamine atıklarda mevzuata uygun hareket edilmeli"


Atık yönetiminin hassasiyet gerektiren bir konu olduğunun, koronavirüs salgınının ardından bu alandaki hassasiyetin daha da artması gerektiğinin altını çizen Erkanlı, salgınının ardından toplum sağlığını korumak adına tüm hastanelerin maksimum kapasite çalıştığını ve yoğun bir tedavi sürecinin yaşandığını anımsattı.


Salgının ardından çok fazla tıbbi ve kontamine olmuş atığın çıkmaya başladığını anlatan Erkanlı, "Hastane, sağlık ocağı ve karantina merkezleri gibi yerlerin kanalizasyon çıkışları ayrıca hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu. Ülkemizdeki hastanelerden çıkan tıbbi atıkların sterilizasyonu ve bertarafı 'Tıbbi Atıkların Kontrolü' yönetmeliğine göre gerçekleştiriliyor. Fosseptik atıkların lisanslı firmalar tarafından alınarak bu sürece en uygun şekilde bertaraf edilmesine özen gösteriliyor. Tıbbi ve kontamine atıkların da mevzuata uygun şekilde ayrıştırılarak insanların temas edemeyeceği şekilde biriktirilmesi ve ivedilikle bertaraflarının sağlanması gerekli. Bu konuya dikkat edilmemesi durumunda; oluşan atıklar sağlıklı bireyleri tekrar enfekte etme riski taşıyabilir, bu nedenle de vaka sayısında artış yaşanabilir" şeklinde konuştu.


"Bu atıkların ivedilikle bertaraf edilmesi gerekli"


Maske ve eldiven kullanıldığında da para, evrak ve poşet gibi sıkça el değiştiren materyallerle temastan sonra dikkatli olunması gerektiğini belirten Erkanlı, "Maske ve eldiven kullandığı sırada bu tip materyallerle temasta bulunan herkesin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlere uyması gerekiyor. Bu süreçte kontamine olan tek kullanımlık eldiven ve maskelerin, kullanımın ardından mümkünse öncelikli olarak en yakın tıbbi atık kutusuna veya bir poşet içerisinde ağzı bağlanarak çöp kutularına atılması lazım. Aksi taktirde salgından etkilenen kişi sayısı daha fazla artabilir. Enfekte olan hastaların birçoğunun semptom göstermiyor oluşu, bulaştırma riskini daha da artıyor" dedi.


Erkanlı, sözlerine şöyle son verdi: "Unutmayalım ki çöplerin ayrıştırılmasını sağlayan çalışanlar da ailelerimizden ve onlara bulaşması demek yine bizlerin de bu hastalıktan etkilenmesi demek. Ülkece hassasiyet gösterdiğimiz bugünlerde bu atıkların ivedilikle bertarafının gerçekleştirilmesi hem hastalarımızın hem de ülkemiz için çalışan doktor ve görevlilerin sağlığının riske atılmasını engelleyecek". - İSTANBUL

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:08 Kaynak: İHA

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