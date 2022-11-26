Uçaklardaki telefon yasağı tarih oluyor!

Bilindiği üzere yüzyılın en büyük icatlarından ve en konforlu ulaşım araçlarından biri olarak kabul edilen uçaklarda telefon kullanımına dair katı sınırlamalar mevcut. Buna neden olarak ise cep telefonu gibi elektromanyetik dalgalarla iletişim sağlayan elektronik cihazların kullanımının uçaklarda bulunan navigasyon ve iletişim sistemlerine doğrudan etkisi olması gösteriliyor.

5G teknolojisi ile birlikte uçakta telefon kullanımı başlıyor

Uzun süredir devam eden bu kural ise yakın zamanda tarih olabilir. Avrupa Komisyonu, mobil iletişim mevzuatını en modern standartlara göre uyarlıyor. Sonuç olarak, 5G kapsama alanı uçaklarda da kullanılabilir hale getirilebilir.

Bu karar ile birlikte Avrupa Birliği içinde havayolları, uçaklarına en son 5G teknolojisini kurarak yolcuların akıllı telefonlarını ve diğer bağlı cihazlarını tıpkı yerde yaptıkları gibi kullanmalarına izin verecek. Böylece yolcular uçağa bindiklerinde telefonlarını kapatmak zorunda kalmayacak.

Uçak yolculuklarında neden telefon kullanılmaz?

5G kapsama alanı, uçağa "piko-hücre" adı verilen bir sistemin kurulması ile mümkün olacak. Bu ağ istasyonu aracılığıyla, telefon görüşmeleri, metin mesajları ve veri bağlantısı, bir uydu ağı aracılığıyla yerdeki bir mobil ağa gönderilebilecek.

Komisyon ayrıca otomobil, otobüs ve diğer ulaşım araçlarında WiFi üzerinde 5 GHz frekanslarını kullanıma açmak istiyor. Bu kapsamda AB Üye Devletlerinin 5GHz bantlarını karayolu taşımacılığı için erişilebilir hale getirmek için 30 Haziran 2023'e kadar süreleri bulunuyor.

Uzun süredir tartışma yaratan uçaklarda telefon yasağı yakın zamanda tarih olabilir. Avrupa Birliği içerisinde başlayan bu yeni adım 5G teknolojisinin gelişmesi ile tüm dünyada yayılacaktır. Peki siz uçaklarda telefon kullanımının yasak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.