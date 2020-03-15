Bilirkişi heyeti, OSB'nin yapılması planlanan köyde inceleme yaptı - Son Dakika

Bilirkişi heyeti, OSB'nin yapılması planlanan köyde inceleme yaptı

Kavacık köyü sakinleri OSB'nin yapılmasına karşı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyüne yapılması planlanan çevreye duyarlı karma organize sanayi bölgesi için bilirkişi heyeti yerinde incelemeler yaptı. Köy halkı organize sanayi bölgesinin yerinin uygun olmadığını söyledi. Bilirkişi heyeti Kavacık köyünde yoğun güvenlik önlemleri altında 5 saat süren incelemesinin ardından köyden ayrıldı. Köy sakinlerinden Sebahat Ceylan, "Biz OSB'ye karşı değiliz yalnız yeri hiç uygun değil yer bakımından buna karşıyız. Güzel doğamızı yok etmesinler uygun olan yerlere kursunlar fabrikalarımızı."

2010 yılında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu Şehit edilen Er Oğuz Yelken'in babası İlyas yelken de "Bu vatan için bu toprak için bize bunu mu yapacaklardı. Bizim köyümüzü yaşantımızı elimizden mi alacaklardı. Biz bu OSB'ye karşıyız" dedi.



"OSB'nin olmasına şiddetle karşıyız"

Kavacık Köyü muhtarı Aziz Kurt, yaptığı açıklamada kuzey rüzgarlarının köyün üzerine sürekli estiğini ve OSB'nin kurulması ile birlikte köye zarar vereceğini söyledi.

Kavacık Köyü muhtarı Aziz Kurt, "OSB'nin olmasına şiddetle karşıyız. Köyümüz çok zarar görecektir. Köyün tamamen yerleşim yeri kenarında 365 günün 260 günü rüzgar kuzeyden eser. Devamlı köyün üzerine bulutları getirecek, dumanları ve kokuyu getirecektir. Burada geçlerimizin futbol sahası var, ekili alanlarımız zarar görecektir. Biz köyde ayçiçek, buğday, pancar, çeltik bunları yetiştiririz. Bunun burada olmasına kesinlikle karşıyız.

Kavacık köyünün avukatı Bülent kaçar köye kurulması planlanan karma organize sanayi bölgesinin çevreye duyarlı olmadığını DSİ tarafından yaptırılan ağaçlandırma bölgesinin tamamını yuttuğunu ifade etti.

Kaçar, "Uzunköprü karma organize sanayi bölgesi yöneticilerin yetkililerin söylediği gibi ne çevreye duyarlı ne tarıma duyarlı ne su varlıklarına duyarlı bir proje değildir. Burada 200 dönümlük DSİ ağaçlandırma sahasını, çam ağaçlarını, mera otlakıyeyi köy evlerini köy bahçelerini yutmuş, barajın dibine kurulmuş bir organize sanayi bölgesinde bir kamu yararı doğru düzgün bir planlama anlayışı yoktur" dedi.