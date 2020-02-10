Bilirkişi raporu "Sanık sürücü asli ve tam kusurlu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilirkişi raporu 'Sanık sürücü asli ve tam kusurlu' - Son Dakika

Bilirkişi raporu "Sanık sürücü asli ve tam kusurlu"

6 saat önce

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi.

Bilirkişi raporu

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Olaya ilişkin aldırılan bilirkişi raporunda sanık Sezer'in asli ve tam kusurlu olduğu açıklandı.

Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da D-100 Karayolu'nda alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmada olaya ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini aktardı.

Bilirkişi raporunda sanık sürücü Fatih Sezer'in Sefaköy Beşyol mevki'inde seyir halindeyken, aynı yol üzerinde park halinde bulunan aracın tamponuna çarptığı ve bu aracın korkuluklara çarparak durduğu aktarıldı. Meydana gelen çarpışma sonucu sanığın kullandığı aracın hakimiyetini kaybedip, geldiği istikamete doğru gittiği ve otobüs durağı ile kaldırımda bekleyen vatandaşlara çarptığı açıklandı. Raporda kaza sonucu durakta bulunan Begüm Kartal'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Sanık Sezer'in 1.42 promil alkollü olduğunun aktarıldığı raporda, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu ifade edildi. Fatih Sezer'in bu nedenle olayda tam ve asli kusurlu olduğu açıklandı. Müşteki sürücü Mustafa Dolaş'ın ise meydana gelen kazada kusursuz olduğu aktarıldı.

Duruşmada, beyanda bulunan müşteki Mustafa Dolaş, olay günü usulüne uygun şekilde aracını park etmiş vaziyette durduğunu söyleyerek "Birden çarpma oldu savruldum. Sol arka tekerimin koptuğunu gördüm. Ben kazada yaralanmadım ancak maddi zarara uğradım. Şikayetçiyim" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek trafik ve kaza konusunda uzman bir bilirkişi tarafından rapor hazırlanmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Fatih Sezer'in D100 Karayolu'nda seyir halinde bulunduğu esnada Beşyol mevkiinde bulunan yan yola saptığı ve burada bir araca çarptığı açıklanmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın geri geri gittiği ve metrobüs köprüsünün yanında bulunan durakta bekleyen kişilere çarptığının anlatıldığı iddianamede, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. İddianamede şüpheli Sezer'in 1.42 promil alkollü olduğu aktarılarak 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

(İHA)

Küçükçekmece, Fatih Sezer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Baro başkanından Kadir Şeker soruşturmasıyla ilgili açıklama: Kadının ifadeleri çelişkili Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:21:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilirkişi raporu "Sanık sürücü asli ve tam kusurlu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]