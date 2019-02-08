Bilirkişi Rüşvet Operasyonunda Yakalandı

İzmir'de mahkemelerde bilirkişilik yapan bir akademisyen, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda suçüstü yakalandı.

İzmir'de mahkemelerde bilirkişilik yapan bir akademisyen, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda suçüstü yakalandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapan inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A'nın rapor hazırladığı bir dava konusuyla ilgili rüşvet istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerin yaptığı araştırmada, H.Ş.A'nın İzmir'de müteahhitlik yapan A.B.Ç'nin asliye hukuk mahkemelerinde devam eden 3 ayrı dosyasıyla ilgili bilirkişilik yaptığı, dava dosyalarını hızlandırmak, bilirkişi raporlarını müştekinin lehine ve istediği gibi düzenlemek karşılığında 20 bin lira rüşvet istediği tespit edildi.



Şüpheli H.Ş.A'nın Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtindeki bir alışveriş merkezinde müştekiden rüşvet olarak para alacağını tespit eden ekipler, burada önlem aldı.



Operasyon düzenleyen ekipler, A.B.Ç'den daha önceden seri numaraları alınmış 12 bin lira ile bin 600 ABD doları ve müştekinin lehine düzenlenmiş bilirkişi raporlarının yer aldığı harici belleği alan H.Ş.A'yı suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan H.Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Bu arada, operasyon alışveriş merkezinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, polisin alışveriş merkezinde aldığı önlem, şüphelinin bir kafeye gelerek parayı alması, asansörde paraları kontrol etmesi ve sonrasında gözaltına alınması yer alıyor.

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