Bilirkişi skuter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu - Son Dakika
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Bilirkişi skuter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu

25.01.2023 14:24
Bilirkişi skuter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu

İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli skutere çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.

İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli skutere çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Hakan Akçelik ve avukatı Erhan Oğuz Düzcü ile maktul Gül'ün ailesinin avukatı Vahit Kuzu katıldı.

Duruşmada, olay yerinde yapılan keşfin yapıldığı ve buna ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiği belirtildi.

Raporda, maktul Dilara Gül'ün üzerinde koyu renk kıyafetler varken skuterle Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sağ şeritten seyir halindeyken, Osmanbey metro çıkışında bulunan trafik ışıkları turuncu yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiği, bu nedenle "şerit halinde bulunma" maddesini ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi.

Gül'e çarpan araç sürücüsü Akçelik'in ise Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sol şeritten seyir halindeyken kendi istikametine turuncu ışık yandığı esnada hızını azaltmayarak seyrini devam ettirdiği aktarılan raporda, Akçelik'in hız azaltma kurallarını ihlal ettiğinden tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Duruşmada, taraflara bilirkişi raporuna karşı diyecekleri soruldu.

Avukat Kuzu, raporu kabul etmediklerini belirterek, "Mahkemenize ibraz ettiğim fotoğrafta 30 kilometre hız sınırı olmasına rağmen, bilirkişi 150 metre geriden 40 kilometre hız limiti tabelasını çekerek rapor hazırlamıştır. Dosyanın Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini istiyoruz. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devam etmesini talep ediyoruz." dedi.

Sanığın avukatı Düzcü ise raporun hakkaniyet çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

Raporu genel olarak kabul ettiklerini dile getiren Düzcü, "Yalnızca müvekkilin hızıyla ilgili bölüme katılmıyoruz. Sunduğumuz evraklar incelendiğinde müvekkilin kusurlu olmadığı anlaşılacaktır. Dosyanın ATK'ye gönderilmesi hususu mahkemenizin takdirindedir. Müvekkil hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine hükmetti.

Sanık Akçelik'in yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, sanığın haftada bir gün evine en yakın karakola imza atması şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Akçelik'in 11 Temmuz gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi'nden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda skuter sürücüsü Dilara Gül'e hızını azaltmayarak çarptığı yer aldı.

Yaralanan Gül'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre Akçelik'in kavşakta hızını azaltmadığı, maktul Gül'ün ise skuter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Olayın ardından tutuklanan sanık Akçelik, ilk duruşmanın yapıldığı 24 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bilirkişi skuter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu - Son Dakika

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