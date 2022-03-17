Bilirkişi, 'Yüzde 51 intihar olabilir' dedi, Beyzanur'un eşi ev hapsiyle tahliye edildi - Son Dakika
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Bilirkişi, 'Yüzde 51 intihar olabilir' dedi, Beyzanur'un eşi ev hapsiyle tahliye edildi

17.03.2022 13:39
Bilirkişi, 'Yüzde 51 intihar olabilir' dedi, Beyzanur'un eşi ev hapsiyle tahliye edildi

İZMİT'te, evinin yatak odasında ölü bulunan Beyzanur Fidan'ın (22) intihar ettiğini iddia eden, 3 aylık eşi Ömer Fidan'ın (26) yargılandığı davada ifade veren bilirkişi, olayın yüzde 51 oranında intihar olduğunu söyledi.

İZMİT'te, evinin yatak odasında ölü bulunan Beyzanur Fidan'ın (22) intihar ettiğini iddia eden, 3 aylık eşi Ömer Fidan'ın (26) yargılandığı davada ifade veren bilirkişi, olayın yüzde 51 oranında intihar olduğunu söyledi.  Ömer Fidan, yurt dışına çıkış ve ev hapsinde kalması şartıyla tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 21 Mart günü Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Fidan'ın ölümünü şüpheli bulunca polis ekiplerince Ömer Fidan, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini öne süren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Ömer Fidan'ın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Ömer Fidan, avukatlar ve olayla ilgili rapor düzenleyen bilirkişi hazır bulundu. Hazırladığı rapor hakkında bilgi veren bilirkişi, "Olayın intihar mı, cinayet mi olduğuna dair yüzde 100 bir kanaate varamayız. Ancak hem intihara hem de cinayete dair deliller vardır. Yüzde 51 ihtimalle olayın intihar olduğu kanaatindeyim" dedi.Duruşmada söz verilen Ömer Fidan ise, "Olayın başından beri suçsuz olduğumu söylüyorum. Ben bir yıldır cezaevindeyim. Eşimin cenazesine gidemedim, mezarını göremedim. Ben artık eşimin mezarına gitmek istiyorum. Suçsuzum, bunu bir şekilde ispatlayacağım" dedi.Bilirkişinin ifadelerini değerlendiren mahkeme heyeti, Ömer Fidan'ın yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsinde kalması şartlarıyla cezaevinden tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksik dosyaların tamamlanması amacıyla ertelendi.

Bilirkişi, 'Yüzde 51 intihar olabilir' dedi, Beyzanur'un eşi ev hapsiyle tahliye edildi
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Cumhuriyet Mahallesi, Ömer Fidan, Kocaeli, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilirkişi, 'Yüzde 51 intihar olabilir' dedi, Beyzanur'un eşi ev hapsiyle tahliye edildi - Son Dakika


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