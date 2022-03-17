Bilirkişi 'Yüzde 51 intihar olabilir' deyince, şartlı tahliye edildi - Son Dakika

Bilirkişi 'Yüzde 51 intihar olabilir' deyince, şartlı tahliye edildi

KOCAELİ Kocaeli'de evlendikten 3 ay sonra eşi Beyzanur Özel Fidan'ı evde ölü bulan sanığın yargılandığı davada bilirkişi olayın yüzde 51 ihtimalle intihar olduğu kanaatine vardı. Savunma yapan sanık, "Eşimin cenazesine gidemedim, mezarını göremedim. Ben artık eşimin mezarına gitmek istiyorum" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa ev hapsi vererek tahliyesine karar verdi.

Olay, 20 Mart 2021 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan'ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yüzde 51 ihtimal olayın intihar olduğu kanaatindeyim"

Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ö.F. ve bilirkişi katıldı. Olaya ilişkin bilgi veren bilirkişi, "Olayın intihar mı cinayet mi olduğuna yüzde yüz bir kanaate varamayız ancak hem intihara hem de cinayete dair deliller vardır. Yüzde 51 ihtimalle olayın intihar olduğu kanaatindeyim" dedi.

"Ben artık eşimin mezarına gitmek istiyorum"

Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Ö.F., "Olayın başından beri suçsuz olduğumu söylüyorum. Ben bir yıldır cezaevindeyim, çocuklarımı göremiyorum. Eşimin cenazesine gidemedim, mezarını göremedim. Ben artık eşimin mezarına gitmek istiyorum. Suçsuzum, bunu bir şekilde ispatlayacağım" diye konuştu.

Sanığın tahliyesine karar verildi

Mahkeme heyeti, sanığa yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağı getirerek tahliyesine karar verdi. Eksik raporların gelecek celse hazır edilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.