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Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı - Son Dakika

Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı

24.12.2021 10:10
Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı

Adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretler ile ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara ödenecek ücretler belirlendi. Buna göre, bilirkişilere görev alacakları mahkemelere göre 290 lira ile 1290 lira arasında bir ücret ödenecek. Tanıklara ise günlük 25 ila 63 lira arasında bir ödeme yapılacak.

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" ile "2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi" 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar 1290 lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 290 lira alacak. Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 480 lira alacak bilirkişilere, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 385 lira ücret verilecek. Bilirkişilere, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira ödeme yapılacak. Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 610 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 770 lira ödeme yapılacak.

GÖREVLENDİRMEYİ YAPAN MERCİ, ÜCRETİ ARTIRABİLECEK

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliğini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek. Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek.

EK RAPOR İÇİN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecek. Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmeyecek. Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödemesi yapılmayacak.

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek. Yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilecek. Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutat giderlerine ilişkin ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden yapılacak. Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek.

TANIKLIK ÜCRETİ GÜNLÜK 25 İLA 63 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 63 lirasına kadar ücret ödenecek. Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek.

Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı

Cumhuriyet, Danıştay, Mahkeme, Gazete, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Hukuk Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı - Son Dakika


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