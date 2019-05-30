Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
7 dakika önce
Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:23
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