Son Dakika Haberleri: Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
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Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

7 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.

Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu, System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:23 
Ekonomi
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