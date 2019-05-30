Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.

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