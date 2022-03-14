"Bilişim 500" araştırması için başvurular başladı - Son Dakika

Türkiye bilişim sektörünün önemli referans kaynaklarından olan ve M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500" için başvurular başladı.

Türkiye'nin her yerinden bilişim şirketlerinin katıldığı araştırmada en büyük 500 şirket, genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibarıyla sıralanacak.

Sektörün bugünü ve geleceğine dair öngörülerin de de paylaşıldığı araştırmanın bu yılki teması "Mottomuz Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi. Günümüzün en çok konuşulması gereken kavramlarından olan sürdürülebilirlik, ana tema olarak daha yaşanabilir bir dünya için temiz teknolojinin vadettikleri ekseninde ele alınacak. Ayrıca, iş hayatının tüm evrelerinde de yoğun olarak kullanılan bu kavram çerçevesinde, "iş"in sürdürülebilir olması noktasında da bilişim teknolojilerinin önemine vurgu yapılacak.

Araştırmanın açıklanacağı hafta boyunca ayrıca, "Bilişim 500 Özel Programı" kapsamında dijital olarak 5 panel gerçekleştirilecek.

Başvurular 22 Nisan'a kadar sürecek

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen, Telcoset'in araştırma sponsoru olduğu Bilişim 500'e başvurular bugün başladı. Bilişim 500 web sitesi üzerinden yapılan başvurular, 22 Nisan'a kadar devam edecek. Araştırmanın sonuçları ise KoçSistem sponsorluğunda, 3 Ağustos'ta fijital (fiziksel ve dijital) olarak düzenlenecek tören ile açıklanacak.

Bilişim sektörünün gelişimine ayna tutan Bilişim 500'e bilgi veren firmalar, hem kendilerinin hem rakiplerinin hem de pazarın gelişimini yakından takip ederek gelecekteki hedef ve planlarını daha verimli bir şekilde gerçekleştirme fırsatı yakalayacak. Ayrıca, başvuru yapan tüm firmalara Bilişim 500 Kataloğu'nda yer verilecek.

Girişimciler ile yatırımcıları buluşturacak

Bilişim sektörünün "pazar yeri" olarak kabul edilen Bilişim 500, sektör için önemli bir referans kaynağı olmanın yanı sıra yerli-yabancı yatırımcılar ve iş birliği yaratmak isteyen şirketler için rehberlik görevini bu yıl da sürdürecek. Kendilerini tanıtma ve anlatma fırsatı sunacak olan girişimciler, "Girişimci Yatırımcı Buluşması"nda yerlerini alacak.

Bilişim 500 özel programı kapsamında gerçekleştirilecek buluşma, "geleceğin unicornlarına" kendilerini ortaya çıkarma ve yatırımcı bulma şansı verecek.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan Bilişim 500'e başvuran şirketler; 4 ana kategori altında değerlendirilecek. Bu kategorilerin ayrıca donanım, yazılım, hizmet ve plus gibi alt tabloları da bulunacak.

Bilişim 500, bu yıl da sektörde 35 yılı geride bırakan profesyonelleri onurlandıracak.