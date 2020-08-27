Bilişim 500'de Teknosa'ya 2 ödül birden

Teknosa, Türkiye'de bilişim alanında yapılan kapsamlı araştırmalardan biri olan ve bu yıl 21'inci kez düzenlenen Bilişim 500 araştırmasında Donanım ile Görüntü ve Ses Sistemleri kategorilerinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, BThaber tarafından 21'inci kez düzenlenen Bilişim 500 araştırması sonucunda 2 ödüle birden layık görüldü. Türkiye'nin gelişimine önemli katkılar sağlayan bilişim sektörünün ilk 500 şirketinin belirlendiği araştırmanın sonuçları dijital ortamda gerçekleşen ödül töreni ile açıklandı.

'Yeni Neslin Teknosa'sı mottosuyla dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmalarıyla sektördeki varlığını sürdüren Teknosa, Türkiye bilişim sektörünün gelişimi ile ilgili birçok veriyi içeren araştırmanın sonucunda hem 'Yılın Donanım Kategorisi' birincisi hem de 'Görüntü ve Ses Sistemleri Kategorisi' birincisi' olarak 2 ödül kazandı. Ödülü alan Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran şöyle konuştu:

"Teknolojiye yön veren kurumları, şirketleri bir araya getiren bu önemli organizasyonda olmak ve ödül almak çok değerli. 20 yıl önce Türkiye'ye teknoloji market zinciri kavramını kazandıran marka olduk. Bugün ise yaptığımız dijitalleşme ve çoklu kanal yatırımlarımızla yeni nesil teknoloji perakendeciliğinde liderliğimizi pekiştiriyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte teknolojiye erişimin Türkiye'de eğitim, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal hayatı ayakta tuttuğunu gördük. Dijital dönüşümün her alanda daha da hız kazanacağı bir döneme girdik. Sektörün herkesin katkısı ve iş birliğiyle değişimi yöneterek yeni sahalarda da büyüyeceğine inanıyorum." - İSTANBUL