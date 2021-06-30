Bilişim 500 Etkinlikleri 2 – 6 Ağustos'ta Gerçekleşecek - Son Dakika

Bu yıl 22. kez gerçekleşecek Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçları bir hafta sürecek özel etkinlik dizisi kapsamında yer alan bir tören ile açıklanacak. Etkinlikler, 2 – 6 Ağustos günleri arasında gerçekleşirken, tören ise 4 Ağustos günü yapılacak.

KoçSistem sponsorluğunda bu yıl ilk kez 'fijital' (fiziksel ve dijital) olarak gerçekleşecek ödül töreninin açılış konuşmalarını, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yapacak.

M2S Araştırma Pazarlama Şirketi'nin Genel Müdürü Özlem Unan, "Bilişim 500 zengin içeriği ile artık bir güne sığmıyor. Bu nedenle hafta boyunca düzenlenecek özel panellerle, Bilişim 500'ü tüm haftaya yayacağız" dedi. Hafta kapsamında düzenlenecek özel panellerin başlıkları ise şöyle:

2 Ağustos Pazartesi, Teknoparkların Bilişimde Gücü

3 Ağustos Salı, Bilişim 500 Ekonomisi

4 Ağustos Çarşamba, Yatırımcılar için #Pazaryeri: Bilişim 500 ve Bilişim 500 Ödül Töreni

5 Ağustos Perşembe, Bilişim Ekonomisinde STK'ların Rolü

6 Ağustos Cuma, BThaber Angels - Yatırımcı Girişimci Buluşması.

Bilişim 500 Ödül Töreni'nin fijital olarak hibrit bir şekilde gerçekleşeceğine de değinen Unan, "Ödülü kazanan firmalar isterlerse dijital isterlerse fiziksel olarak ödüllerini alabilecekler. İzleyiciler ise Bilişim 500 kapsamında düzenlenen tüm panelleri ve ödül törenini sitesi üzerinden girilecek dijital kayıt oluşturarak olarak takip edebilecekler" şeklinde konuştu.

Fikir önderleri Bilişim 500 Haftasında

2-6 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecek panellerde sektörün fikir önderleri bilgi paylaşımında bulunacak. Düzenlenecek panellerde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Faruk İnaltekin, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Gazi Teknopark Genel Müdürü Tuğrul İmer, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, Hewlett Packard Enterprise Genel Müdürü Güngör Kaymak, Bilişim Teknolojileri STK'lar Platformu Koordinatörü Behçet Envarlı, YASAD Başkanı Gönül Kamalı, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan ve Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney gibi sektörün deneyimli isimleri yer alacak.