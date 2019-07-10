Son Dakika Haberleri: Bilişim 500'ün yükselen değeri CMC Turkey
Son Dakika Güncel Haber

Bilişim 500'ün yükselen değeri CMC Turkey

38 dakika önce

Mid Europa Partners yatırımlarından biri olan CMC Turkey, Bilişim 500 şirketleri arasında yerini sağlamlaştırdı.

Bilişim 500'ün yükselen değeri CMC Turkey, System.String[]
Güncel

Geçen seneki sıralamaya göre bu yükseliş gösteren CMC Turkey, Ar-Ge ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

Türkiye'nin gelişimine önemli katkılar sağlayan bilişim sektörünün ilk 500 şirketi açıklandı. CMC Turkey, 2017 yılında listede 57. sırada yer alırken, bu sene teknolojiye yaptığı yatırımlarla 54. sıraya yükseldi. Hizmet sağlayıcı listesinde üçüncü, çağrı merkezi listesinde ikinci sırada yer alan CMC Turkey, Bilişim 500 listesinin yükselen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:06 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilişim 500'ün yükselen değeri CMC Turkey
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]