Son Dakika Haberleri: Bilişim Akademisinde ücretsiz eğitimler sürüyor
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Bilişim Akademisinde ücretsiz eğitimler sürüyor

1 saat önce

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Trend Micro iş birliğiyle düzenlenen Bilişim Akademisinde verilen ücretsiz eğitimler sürüyor.

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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Trend Micro iş birliğiyle düzenlenen Bilişim Akademisinde verilen ücretsiz eğitimler sürüyor.
Bilişim Akademisinde alanında uzman isimlerle verilen bilişim ve yeni medya dersleri devam ediyor.
Bu kapsamda, Anadolu Ajansı (AA) Yeni Medya Haberleri Yayın Yönetmenliğinde muhabir olarak görev yapan Oğuzhan Çal, sosyal medya ve internet gazeteciliği üzerine ders verdi.
Derste internetin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Çal, yeni medyanın, geleneksel medyaya entegrasyon sürecinde yolun başında olduğunu söyledi.
Web 3.0 sürecine ilişkin örnekler veren Çal, internet gazeteciliği ve haber yazımı hakkında da bilgiler aktararak, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Katılımcılarla deneyimlerini paylaşan Çal, soruları da yanıtladı.
Siber güvenlik uzmanı Yılmaz Değirmenci de derste, siber korsanların motivasyonlarından zararlı yazılım türlerine, sızma testi aşamalarından siber güvenlik sektörel alanlarına kadar kapsamlı bilgilendirmede bulundu.
Trend Micro Ankara Bölge Müdürü Serbülend Zeren ise dünya genelindeki araştırmaların, siber saldırganların giderek daha fazla cesur olduğunu gösterdiğini belirtti.
Zeren, "Güvenlik ihtiyaçları şirketten şirkete değişiklik gösteriyor. Burada asıl önemli olan şirketlerin hangi risklerle karşı karşıya olduğunu tespit etmesi ve güvenlik stratejilerini ona uygun oluşturması. Çünkü online olarak çalışılıyorsa her zaman bir siber saldırı riski vardır." ifadelerini kullandı.
Siber güvenliğin öneminin her gün daha da arttığına işaret eden Zeren, dünya genelinde teknoloji alanında istihdam açığı bulunduğuna dikkati çekti.
Anadolu Ajansı, Trend Micro, Çal, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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