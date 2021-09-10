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Bilişim Akademisinden İstihdama Katkı - Son Dakika

Bilişim Akademisinden İstihdama Katkı

10.09.2021 00:57
Bilişim Akademisinden İstihdama Katkı, System.String[]

Milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye için çalışmalar yürüten Arnavutköy Bilişim Akademisi, yetiştirdiği öğrenciler ile istihdama katma sağlamaya devam ediyor.

Milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye için çalışmalar yürüten Arnavutköy Bilişim Akademisi, yetiştirdiği öğrenciler ile istihdama katma sağlamaya devam ediyor.

Arnavutköy Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilişim Akademisi'nde; Robotik Kodlama, 3DS MAX Endüstriyel Tasarım, Dene-Yap, Adobe After Effects, Web Programlama ve Akademik İngilizce gibi birçok kurs veriliyor. Bilişim alanında yer almak isteyen öğrencilere hizmet veren akademi ilk mezunlarının ardından yeni kurslarını da müfredatına ekleyerek, yeni eğitim dönemini sürdürüyor. Bilişim alanında birçok kursa ev sahipliği yapan Bilişim Akademisi, aynı zamanda verdiği eğitimler sonucunda istihdama da katkı sunuyor. Kurs süresince eğitim alan ve kursları başarı ile tamamlayan öğrenciler bilişim sektöründe iş bulma imkanı yakalıyor.

Bilim ve Teknoloji Odaklı Eğitimler Veriliyor

Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde 481 öğrencinin eğitim aldığını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: " Yaklaşık 10 ay önce hizmete aldığımız bilişim akademimiz tamamen teknoloji odaklı eğitime yöneldi. Burada genç kardeşlerimiz kendi alanlarıyla ilgili bizim açmış olduğumuz kurslardan yararlanıyor. Belli başlı kurslarımız robotik kodlama, siber güvenlik uzmanlığı, veri tabanı yönetimi, 3DS MAX endüstriyel tasarım, akademik İngilizce ve buna benzer alanlarda gençlerimizin daha nitelikli hale gelmesi için caba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Kurslarımızla, öğrencilerimiz daha nitelikli işlerde çalışmalarını amaçlıyoruz"

Bilişim Akademisindeki kursların iş bulma odaklı olduğunu kaydeden Başkan Baltacı: "Buradaki kurslarımızın tamamı gelecekte öğrencilerimizin iş bulmalarına destek vermek ve iş bulma odaklı kurslar olarak ifade edebilirim. ve bu sayede gençlerimizin iş bulmalarının önünün açılması ve daha nitelikli işlerde çalışmalarını temin etme gibi amaçlarımızdan dolayı burada hizmet veriyoruz. Nitekim burada eğitim almış işe yerleşmiş arkadaşlarımız da var" dedi.

"Aldığımı Eğitim Sayesinde İş Buldum"

Arnavutköy Bilişim Akademisi'nin 3 Boyutlu Endüstriyel Tasarım 3DS MAX kursunda eğitim alan Mimarlık öğrencisi Nagihan Karabul: " Daha önce 3DS MAX eğitim geçmişim yoktu. Kendimi 3DS MAX üzerine geliştirmek istedim. Hem de mimarlık alanında etkili bir program. Burada mimari alanda olsun diğer alanlarda olsun programı öğrendik. Bir iş başvurusu için mimarlık bürosuna gitmiştim. Neler öğrendiğimi sordular. Bende neler öğrendiğimi sunabileceğimi söyledim. Hocamızdan aldığımız eğitimlerimizi iş verenimize gösterdim. O da çok beğendi. Hatta böyle kursların faydalı olmadığını düşünüyordu. İş başvurum olumlu sonuçlandı ve işe girdim" diye konuştu. - İSTANBUL

İngilizce, Bilişim, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilişim Akademisinden İstihdama Katkı - Son Dakika


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