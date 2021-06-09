Üye Girişi
Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması

09.06.2021 13:31
Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması, System.String[]

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, ebeveynlerin sosyal medya mecralarında mümkün olabildiği ölçüde çocuklarına ait fotoğrafları paylaşmaması gerektiğini belirterek, "Eğer paylaşılacaksa paylaşılan fotoğraflar, çocuğun kişisel haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal...

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, ebeveynlerin sosyal medya mecralarında mümkün olabildiği ölçüde çocuklarına ait fotoğrafları paylaşmaması gerektiğini belirterek, "Eğer paylaşılacaksa paylaşılan fotoğraflar, çocuğun kişisel haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal mahiyeti taşımamalıdır. Paylaşım yapılan hesaplar güvenli tutulmalı, herkese açık hale getirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya kullanımının günden güne arttığını ve her geçen gün milyonlarca insanın sosyal ağlar üzerinden kullanıcılar ile iletişime geçtiğini aktardı.

Sosyal medya kullanılırken farkında olmadan ya da bilinçsiz bir şekilde birtakım mahremiyet ilkelerinin ihlal edildiğini, telafisi imkansız sonuçlara davetiye çıkarıldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarında çocukların yoğun bir şekilde yer aldığı dikkat çekmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına ait her türlü bilgi ve fotoğraf paylaşımı, çocukların küçük yaşta dijital ayak izlerini oluşturmaktadır. Hatta çocuklar adına ebeveynleri tarafından hesaplar açılmakta ve çocuğun her türden bilgi ve fotoğrafına ait belgeler paylaşılmaktadır. Fakat bu türden paylaşımlar ile çocuğun geleceği üzerinde yaratacağı riskler göz ardı edilmektedir. Ebeveynler tarafından çocuklara ilişkin yapılan paylaşımlarda birçok mahrem görüntü ve bilgi bulunmakta. Bu durum kötü niyetli kişilerce suistimal aracı olarak kullanılmaktadır. Pedofili sitelerinde kullanılan içeriklerin yarısından fazlası ebeveynler tarafından sosyal medya mecralarında paylaşılan çocuklara ait fotoğraflardan oluşmaktadır. Dünya genelinde birçok ülkede ve ülkemizde bu türden paylaşımlar dava konusu yapılmaktadır."

"Görseller ve bilgilerin suistimal edildiği tespit edildiğinde konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmeli"

Kürşat Ergün, bazı kısa video paylaşım uygulamalarındaki ihlallere ilişkin birçok ülkede soruşturma başlatıldığını aktararak, Türkiye'de de hukuki açıdan çocuğun kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali değerlendirmesinin yapıldığını, aynı zamanda velayet yükümlülüğünün ihlali konusunun gündeme geldiğini bildirdi.

Ergün, çocukların söz konusu ihlallere konu olmaması için şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle ebeveynler, sosyal medya mecralarında mümkün olabildiği ölçüde çocuklarına ait fotoğraf paylaşmamalıdır. Eğer paylaşılacaksa paylaşılan fotoğraflar, çocuğun kişisel haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal mahiyeti taşımamalıdır. Paylaşım yapılan hesaplar güvenli tutulmalı, herkese açık hale getirilmemelidir. Ebeveynler, çocukların kişisel verilerinin korunması ve özel hayatın gizliliği konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmalıdır. Çocuklara ait görsellerin ve bilgilerin kötü niyetli kişilerce suistimal edildiği tespit edildiğinde konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmelidir."

Sosyal Medya, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü 14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:50 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider         
14:42
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement