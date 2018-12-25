Son Dakika Haberleri: Bilişim Öğretmeninden 35 Liralık "Akıllı Baston"

Bilişim Öğretmeninden 35 Liralık "Akıllı Baston"

1 saat önce

İdriskoru İbrahim Aydın İlkokulu'nda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Yunus Emre Şanlı, 35 liraya "akıllı baston" üretti.

Bilişim Öğretmeninden 35 Liralık
İdriskoru İbrahim Aydın İlkokulu'nda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Yunus Emre Şanlı, 35 liraya "akıllı baston" üretti.

Bastonun üzerine 29 liraya park sensörü takarak 2 liralık pil ile çalıştıran Şanlı, 35 liraya mal ettiği bastonu görme engelli vatandaşların kullanımına sunacak.

Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce bastonun üzerine araçlarda bulunan park sensörü yerleştirdiğini söyledi.

Görme engelli kişi engele yaklaştığında bastonun 80 santimetrelik mesafede aralıklı sinyaller verdiğini belirten Şanlı, "50 santimetrenin altına düştüğünde ise sinyaller daha da sıklaşıyor. Biraz daha yaklaştığımızda ve 20 santimetre mesafe kaldığında ise 'çarpacaksın' uyarısını veriyor. Sinyaller aralıksız halde ötüyor. Bastonumuz yapım aşamasında ve testlerimiz devam ediyor. Gece görüşüne de uygun haline getireceğiz. Bu bastonla bahar ayında yapılacak robotik yarışmasına katılacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:52 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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