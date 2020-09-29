Bilişim şirketinden pandemi de BT sektöründe istihdama destek

–itelligence Türkiye genç yetenek programı "italent" ile 45 genç yeteneği ekibine kattığını duyurdu.

TÜBİSAD "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 Yılı Pazar Verileri"ne göre TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14'lük büyüme ile 152,7 milyar TL'lik hacme ulaşan sektör, istihdam bazında da yüzde 4'lük artış göstererek toplam istihdamını 143 bin kişiye çıkardı. Bu kapsamda iş uygulamaları alanında dünya lideri yazılım şirketi SAP'nin Global | Platin iş ortağı itelligence Türkiye, hayata geçirdiği genç yetenek programı "italent" ile her sene düzenli olarak Bilgi Teknolojileri (BT) sektöründe SAP ve SAP dışı çözümler özelinde geleceğin profesyonel danışmanlarını ve yazılım uzmanlarını keşfedip yetiştirmeye devam ediyor. Pandemi sebebiyle içinde bulunulan koşullara rağmen, 2020 Ağustos ayı itibarıyla 45 genç yetenek daha itelligence Türkiye'ye katıldı, şirketin toplam çalışan sayısı 1.050'ye ulaştı.

"1750'YI AŞKIN BAŞVURU ALDIK, 45 GENÇ ARKADAŞIMIZI EKIBIMIZE DAHIL ETTIK"

Genç yetenek programı "italent" ile gençleri BT sektörü ve SAP dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini belirten itelligence Türkiye İK ve İdari İşler Direktörü Selin Bakaçhan, "Genç yetenek programımız 'italent' ile koşullar ne olursa olsun her sene belirli bir sayıda genci istihdam etmek üzere çıktığımız yolda bu yıl itibarıyla 1750'yi aşkın başvuru aldık. Zorlu eleme süreçlerini başarıyla tamamlayan 45 genç arkadaşımızı ekibimize dahil ettik. 2 haftalık oryantasyon sürecini tamamlayan gençler; bu süreçte şirket organizasyonumuzu, kültürümüzü, değerlerimizi ve vizyonumuzu içselleştirdi, kariyerlerinin başında iz bırakacak çok değerli iç ve dış eğitmenlerden aldıkları teknik ve yetkinlik bazlı eğitimlerle hem kişisel ve kurumsal farkındalıklarını artırdı, hem de sektör ve ürün bilgilerini geliştirdi.

Genç yetenekler, özel olarak hazırladığımız mentorluk programımız 'monitor' ile oryantasyon sürecinden sonraki gelişim yolculuklarında da sektörün en iyilerinden destek almayı sürdürecek. Başlayacakları yeni ve heyecanlı kariyer yolculuklarında devam edecek eğitim ve gelişim programlarımızla gelişecek ve çok farklı sektörlerde yer alan müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerle, deneyimli danışman ve yöneticilerimizin liderliğinde işi baş-tan sona tüm ayrıntılarıyla deneyimleyerek öğrenecek" dedi.

"KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN ISTIHDAM SAĞLAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

"itelligence'ın DNA'sında 'tutkuyla çalışmak' var" diyen itelligence Türkiye CEO'su Dr. Bahri Danış ise "Bir taraftan adeta bir fabrika gibi çalışan Ar&Ge ve İnovasyon Merkezimizde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun sektörel çözümler ve yeni ürünler oluşturuyor aynı zamanda global uygulamaları Türkiye pazarına uyumlu hale getirmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan da gücümüzü ve enerjimizi aldığımız gençlere yatırım yapıyor, koşullar ne olursa olsun istihdam sağlamayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz genç yetenek programı "italent" ile Bilgi Teknolojileri sektöründe SAP çözümleri özelinde geleceğin profesyonel danışmanlarını ve yazılım uzmanlarını keşfedip yetiştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen sadece Ağustos 2020'de 45 yeni mezun genç arkadaşımızı itelligence Türkiye'nin dinamik ve yetkin ekibine dahil ederek ve genç yeteneklerimize yol göstererek, geleceğe onlarla yön verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene farklı ödüllerle başarısını tescilleyen şirketimizin yeni başarılarına katkı sağlayacaklarına olan inancımız tam" diye konuştu.

- İstanbul