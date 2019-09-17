Son Dakika Haberleri: Bilişim sistemiyle 2 milyon liralık vurgun
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Bilişim sistemiyle 2 milyon liralık vurgun

1 saat önce

Kargo şirketlerinin veri tabanını hackleyerek ele geçirdikleri kullanıcı bilgileriyle, müşterilerin internetten satın aldıkları yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ürünleri kendi adreslerine getirterek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kargo şirketlerinin veri tabanını hackleyerek ele geçirdikleri kullanıcı bilgileriyle, müşterilerin internetten satın aldıkları yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ürünleri kendi adreslerine getirterek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bilişim sistemiyle 2 milyon liralık vurgun

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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