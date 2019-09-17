Bilişim sistemiyle 2 milyon liralık vurgun
1 saat önce
Kargo şirketlerinin veri tabanını hackleyerek ele geçirdikleri kullanıcı bilgileriyle, müşterilerin internetten satın aldıkları yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ürünleri kendi adreslerine getirterek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:36 Kaynak: AA
Kargo şirketlerinin veri tabanını hackleyerek ele geçirdikleri kullanıcı bilgileriyle, müşterilerin internetten satın aldıkları yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ürünleri kendi adreslerine getirterek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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