Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 04/08/2021 tarihinde yazılı giriş sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda iki (2) aday davet edilmiş olup adaylar yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapması için 90 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtı toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan değerlendirme aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.
Değerlendirme sonucunda, her iki aday da başarılı olmuş, toplamda 84, 898 alan Buğra KURT asıl aday olarak belirlenmiş, 72, 675 alan Zeynep Yaren OĞUZ ise yedek aday olarak belirlenmiştir.
Sıra No
Adı Soyadı
ALES
YABANCI DİL
MEZUNİYET*
SINAV
TOPLAM
Notu
30%
Notu
10%
Başarı Notu
Notu
30%
Notu
30%
SONUÇ
1
Buğra KURT
78. 42763
23, 528
83. 75
8, 375
3, 91
97, 90
29, 37
78, 75
23, 625
84, 898
Başarılı
2
Zeynep Yaren OĞUZ
80. 44161
24, 132
71. 25
7, 125
3, 06
78, 06
23, 418
60
18
72, 675
Başarılı
Son Dakika › Toplum › BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI - 09 08 2021 - Son Dakika