Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şahıslara hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şahıslara hapis cezası - Son Dakika

Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şahıslara hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından yargılanan 3 kişi hapis cezası verildi.

Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şahıslara hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından yargılanan 3 kişi hapis cezası verildi.


Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz olarak yargılanan F.Z., SEGBİS ile duruşmaya katıldı. 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılanan F.Ş., mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine, "Pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda F.Ş.'nin eylemini sabit görerek, şahsa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.


Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık yapan şahıslara da hapis cezası


1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.E., tutuksuz sanık O.K. avukatlar hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan R.E., "Takdir mahkemenin" derken, tutuksuz sanık O.K. ise, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda O.K. ve R.E.'ye ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat
Sincan'da tankları yürüten Orgeneral Hikmet Köksal, hayatını kaybetti Elektronik tebligat ile 260 milyon lira tasarruf sağlandı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şahıslara hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]