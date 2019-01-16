Bilişim Suçlarıyla Daha Etkin Mücadele Edilecek

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni hizmete giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile bilişim suçlarıyla daha etkin ve hızlı mücadele edileceğini belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni hizmete giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile bilişim suçlarıyla daha etkin ve hızlı mücadele edileceğini belirtti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Bağbaşı Mahallesinde yer alan ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.



Vali Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz'den yeni hizmete giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin çalışmaları hakkında brifing aldı.



Hizmete yeni giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilişim suçlarının önlenmesine önemli katkılarda bulunacağına inandığını belirten Akın, müdürlüğün hizmete girmesi ile artık siber suçlarla mücadelede işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.



Teknolojinin gelişmesiyle bilişim suçlarının da arttığını dile getiren Akın, şöyle devam etti:



"Siber suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ya da kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. İlimizde hizmete giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelimiz, bu tür suçlarla ve suçu işleyenlerle etkin bir şekilde mücadele edecektir. Amacımız ilimizde huzuru ve asayişi en üst düzeyde sağlamaktır."



Vali Akın, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Ziyaretlere, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Suat Orhan ve emniyet şube müdürleri eşlik etti.

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