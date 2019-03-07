Bilişim Teknolojileri Eğitimleri İş Birliği Protokolü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetimi olarak yapmak istediğimiz ve bize rehber olabilecek bir vizyon belgesi hazırladık.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetimi olarak yapmak istediğimiz ve bize rehber olabilecek bir vizyon belgesi hazırladık. 2023 Vizyon Belgesi adını verdiğimiz bu belge MEB'in gelecek yol haritasını belirleyecek olan bir külliyat." dedi.



Safran, İstanbul Erkek Lisesindeki törende, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, Microsoft Yetkin Eğitici Ortağı IDE Yazılım Donanım Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. Şti, Cisco Eğitici Ortağı Ağ Yöneticileri Derneği ve Bilge Adam Bilişim Grubu Arasında Uluslararası Sertifikasyonlu Bilişim Teknolojileri Eğitimleri İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı.



Safran, Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetimi olarak yapmak istediklerine yönelik ve rehber olabilecek bir vizyon belgesi hazırladıklarını söyledi.



Mustafa Safran, "2023 Vizyon Belgesi adını verdiğimiz bu belge MEB'in gelecek yol haritasını belirleyecek olan bir külliyat. Buradan temelde yaklaşımımız şu oldu, bakanlık olarak eğitim sistemimize yani Türkiye'nin eğitim sistemine bütüncül bir yaklaşımı hedef aldık." dedi.



MEB'in geçmişteki akademik kadrosu, eğitim anlayışı ve tecrübelerinden de faydalandıklarına dikkati çeken Safran, şöyle devam etti:



"Gelecekte Türk eğitim sistemini kalkındırabilecek bu bütüncül yaklaşımı, bütün paydaşlarla, STK'lar, sendikalar, akademi ve iş dünyasının görüşlerini alarak hazırladık. Bu vizyon belgesinde parametreler çok değişik. Orta öğretimle ilgili bir sorunu aldığınız zaman alt basamakları var. Temel eğitimle ilgili bir sorunu aldığınız zaman onun alt parametreleri var. Dolayısıyla bütün bunlarda çok daha sağlıklı yol alabilmenin en güzel yolu meseleye bütün olarak bakmaktır. Bu anlamda çocuklarımıza okullar sadece yeterli mi? Okullarda verdiğimiz bilgiler sadece yeterli olabiliyor mu? Bu çocukların geleceğe özellikle hazırlanmaları konusunda yan destekler neler olabilir? Bu çocukların bilgileri ve becerilerini artırmada neler yapabiliriz? konularında da çok yönlü bir bakış açısı geliştirdik. Herkesten çok büyük destek görüyoruz. Herkes en azından bizim gerçekten başarılı olmamız konusunda katkıda bulunuyor."



Eğitimin bilgi teknolojileri noktasındaki çekici gücü olarak nitelediği 4 firmaya teşekkür eden Safran, "Bilişim çağındaki değişimin önümüzdeki yıllarda insanoğlunu hiç beklemediğimiz ve karşılaşmadığımız bir sınava tabi tutacağının farkındayız. Gençlerimiz ve çocuklarımızın bu protokolle neler kazanabileceğine inanan böyle bir kitle ile yapıldığını görüyorum. Bunun bütün eğitim-öğretim kurumlarına hızla yayılacağını da düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Mustafa Safran, konuşmasının ardından Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Cisco Eğitici Ortağı Ağ Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akın, Bilge Adam Bilişim Grubu Yönetici Ortağı Cem Serkan Çevik, Microsoft Yetkin Eğitici Ortağı IDE Yazılım Donanım Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Limited Şirketi Proje Direktörü Ömer Sarpdağ ile protokol imzalayarak, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



İş birliğiyle, akademik, mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlanması, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda bilgilendirilme amaçlanıyor.



Protokol ayrıca bilişim teknolojileri alanında uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlu eğitimlerin verilmesi, bilişim teknolojileri alanında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin paylaşılarak, yeni fikirler üretilmesine imkan sağlanması da hedefleniyor.

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