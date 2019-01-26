Bilişim Vadisi 2 Bin Ağaç İle Yeşilleniyor
33 dakika önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan Bilişim Vadisi'ne yaklaşık 2 bin adet ağaç dikti.
Gebze'de 3 milyon 340 bin metrekare alana inşa edilen ve 1 etabı tamamlanan Bilişim Vadisi'nde Ar-ge çalışmaları başladı. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan "Bilişim Vadisi" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendiriliyor. Park ve Bahçeler ekipleri bölgede yaklaşık 2 bin fidanı toprak ile buluşturdu.
BİLİŞİM VADİSİ YEŞERİYOR
Cumhuriyet tarihinin en büyük Ar-Ge yatırımı olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşı olduğu Bilişim Vadisi'nin 1. Etabı tamamlandı. Türkiye'yi teknoloji tabanlı büyüme hedefini gerçekleştirmek için kurulan Bilişim Vadisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendiriliyor. Bilişim Vadisine giden cadde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından ağaçlandırıldı.
2 BİN AĞAÇ DİKİLDİ
Park ve Bahçeler ekipleri bölgeye yaklaşık 2 bin adet leyland ağacı dikti. Ağaç dikimlerinin ardından bölgede ekipler tarafından detaylı bir şekilde temizlik çalışması yapıldı. Ekipler engebeli ve atıl gözüken bölgeleri yeşillendirmek için çalışmalara devam ediyor. Zeminde bozukluk olan alanlarda tesviye çalışması yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:43 Kaynak: Bültenler
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