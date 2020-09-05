"Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon... - Son Dakika

"Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon...

Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulan 100 milyon liralık 'Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayrimenkul şirketlerimiz, emeklilik fonlarımız bu...

Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulan 100 milyon liralık 'Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayrimenkul şirketlerimiz, emeklilik fonlarımız bu fonun yatırımcısı olabilirler. Burada aslında tüm taraflar için bir kazan kazan mantığı işliyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulan 100 milyon liralık 'Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun imza törenine katıldı. Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen törende Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Patent ve Marka Enstitüsü Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Öztürk Oran, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, siyasi parti temsilcileri ve davetliler hazır bulundu.

"DESTEKLERİ VERİRKEN GENÇLERE, KADINLARA, ENGELLİLERE GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasına genç girişimcilere yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek başlayarak, "Katma değerli büyümeye giden yolda yeni teknolojileri odağına alan parlak fikirlere ihtiyaç var. Bunun için de piyasaları okumasını bilen inovatif girişimcilerin özgün fikirlerini, ekonomik değerlere dönüşmesi gerekiyor. Erken aşama girişimcilerin karşılaştığı zorluklardan birisi işlerine ölçek kazandırma noktasında yaşadıkları sıkıntılar oluyor. Ancak belirli bir ölçeğe ulaştıktan sonra rekabetçi olabiliyor ve piyasalara hitap edebiliyorsunuz. Ölçek kazanabilmek için de finansmana kavuşmak, yatırım alabilmek, yetkin inşan kaynağı bulmak ve farklı pazarlara uyum sağlamak gibi aşmanız gereken engeller var. Ülkemizde girişimcilik kamu tarafından destekleniyor. Somut örnekler üzerinden gedersek TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları kanalıyla girişimciliği çok çeşitli mekanizmalarla destekliyoruz. TÜBTAK'ın bireysel genç girişim programı sayesinde son 8 senede bin 381 girişim kuruldu. Bu firmalara verdiğimiz sermaye desteği ile 243 milyon liralık katma değerli yatırımın önünü açmış olduk. KOSGEB aracılığı ile geleneksel girişimcilere 65 bin liraya kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimlere 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destekler sağlıyoruz. Bu destekleri verirken gençlere, kadınlara, engellilere gazi ve şehit yakınlarına pozitif ayrımcılık yapıyoruz" dedi.

"BİYOTEKNOLOJİ, YAPAY ZEKA, SİBER GÜVENLİK, MOBİL UYGULAMALAR GİBİ ALANLARDA DA CİDDİ POTANSİYELİMİZ VAR"

Türkiye'de gençlerin önemli projelere imza attığını vurgulayan Varank, "Bu sene 750 milyon lira sermayeli bölgesel kalkınma fonu ile teknoloji ve inovasyon fonunu hayata geçirmiş olduk. Bölgesel kalkınma fonunun yatırım sözleşmesini Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Temmuz ayında imzaladık. Bu fonla ihracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörde faaliyet gösteren kobileri, girişimleri destekleyerek onların rekabet gücünü arttıracağız. Teknoloji ve inovasyon fonunun yatırım sözleşmesi de imza aşamasında. Son çalışmalar tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar bu fonu da aktif hale getirmek istiyoruz. Biz kamu tarafı olarak her durumda girişimcilerin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çok daha büyük işlere imza atabilmek için finansa erişimde çeşitliliği arttırmak, yeni mekanizmaları devreye almak lazım. Bu anlamda özel sektörün yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve işlere heyecanla yaklaşması şart. Türkiye'nin en büyük avantajlarından birisi sahip olduğu güçlü, entelektüel sermaye. Çok cevval gençlerimiz var. Küresel yatırımları yakından takip ediyorlar, kendi farklarını yeri geldiğinde cesaretle ortaya koyabiliyorlar: En somut örneği de oyun sektöründe yazılan başarı hikayeleri. Küçük ekiplerle büyük işlere imza atıp küresel çapta ses getirebiliyorlar. Bununla birlikte biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var" diye konuştu.

"BİLİŞİM VADİSİ, ALBARAKA KATILIM VE VAKIF KATILIM ORTAKLIĞINDA 100 MİLYON LİRALIK BİR FON KURUYORUZ"

Kurulan fon ile ilgili bilgiler veren Varank, "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun artacağını biliyoruz ve bunun gayretinde olacağız. İster yerli ister yabancı olsun, fona yatırım yapmak isteyen herkese sonuna kadar kapılarımız açık. Belirlediğimiz alt limitin altına düşmemek kaydıyla herkes yatırımcı olarak bu fona dahil olabilecek. Girişimcilik ekosistemime özel sektör katkısını da işte bu şekilde sunmak mümkün hale gelecek. Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayrimenkul şirketlerimiz, emeklilik fonlarımız bu fonun yatırımcısı olabilirler. Burada aslında tüm taraflar için bir kazan kazan mantığı işliyor. Potansiyel gördüğümüz şirketin hissesini erken aşamada alıp hem onun gelişmesine hem de ileride kaydedeceği başarısına beraberce ortak olmuş oluyoruz. Günün sonunda ise hem yatırım yaptığınız şirket hem siz hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkıyor. Kurduğumuz bu fon bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilete, tarım ve sağlık alanında büyümeye hazır gelen şirketlere yatırım yapacak. Daha özet bir şekilde ifade etmek gerekirse bu fon sivil teknolojilere odaklanacak. Fondan faydalanmak isteyen şirketler yatırım komitesinin çağrılarını yakından takip etmeli" şeklinde konuştu.

"BU FON BAŞLANGIÇ İÇİN OLDUKÇA BÜYÜK BİR FON"

Kurulan fonun Bilişim Vadisi'ne de değer katacağını ifade eden Varank, "100 milyon lira ilk bakışta bankacılık sektörünü de dikkate aldığınızda küçük bir rakam gibi görülebilir. Ama bu fon başlangıç için oldukça büyük bir fon. Bugün 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon yatırım alan startup'larımızın nasıl sevinerek bunları kamuoyuna duyurduğunu biliyoruz. Bu anlamda oldukça startup'ların girişim aşamasında önemli bir rakamdan söz ediyoruz. Bu fon bilişim Vadisinin gücüne güç katacak. Biz Bilişim Vadisini teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü, ticarileştiği ve dünyaya açıldığı bir mega teknoloji koridoru olarak tasarladık. Bu yerleşke milli teknoloji hamlelilerimizin yarınında çığır açıcı teknolojilere ev sahipliği yapacak. Kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum iş birliğinin en somut örnekleri burada hayat bulacak. Bilişim Vadisinde şu an 128 firma ve binin üzerinde çalışan buluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım yöneticileri ardından fon ortaklığı için imzalar atıldı.

(İHA)

Vakıf Katılım Bankası, Albaraka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon... - Son Dakika

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