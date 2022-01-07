Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nde Kış Kampı düzenlenecek - Son Dakika

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nde (DIGIAGE) 23-30 Ocak tarihlerinde Kış Kampı gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi, yaklaşık 150 kişiden oluşan 20 oyun geliştirme takımıyla kampa giriyor.

Kampa başvurular öğrenci, gönüllü, eğitmen ve yatırımcı kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Mentorlar, oyun sektörünün ustaları, eğitmenler ve organizasyon ekipleriyle 200'ü aşkın kişiden oluşması hedeflenen oyun geliştirme kampına başvurular 15 Ocak'ta sona erecek.

OG'22 DIGIAGE Kış Kampı, yoğunlaştırılmış programlardan oluşan 60 saatlik eğitim ve konferanslardan oluşuyor.

Katılımcılar bir hafta boyunca dijital oyunlar üretecek ve sektörün beğenisine sunacak.

Odak seminerlerin ve özel konferansların olacağı kış kampında, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın birçok ülkesinden yatırımcılar ağırlanacak.

Katılımcıların üretmeleri beklenen oyunlar için özel bir tema bulunmuyor. Takımlar daha önce geliştirmeye başladıkları oyunlarını, bu kampta da geliştirmeye devam edebilecek.

Kış kampında kurulan takımlara çevrim içi katılım imkanı da sunuluyor. Dijital platformlar yardımıyla kampa, yurt dışından akademisyenler ve sektörün önemli temsilcileri de katkı sağlayacak.

Dijital oyun ve animasyona dair alanında uzman kişiler, sektörün mevcut durumu hakkında önemli bilgiler paylaşılacak.

Kampla ilgili başvurular ve detaylı bilgiye "www.oyunlagelecek.com" ve "www.digiage.com.tr" adreslerinden ulaşılabilir.

"Tüm genç arkadaşlarımızı Türkiye'nin Bilişim Vadisi'ne bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, küresel dijital ekonominin en önemli unsurlarından biri haline gelen dijital içerik üretimi konusunda Bilişim Vadisi'nin öncü konuma gelmesini ve sektöre yön vermesini arzuladıklarını belirtti.

Türkiye'nin genç nüfusuyla dünyaya sunacağı çok büyük katkılar bulunduğunu vurgulayan İbrahimcioğlu, "Özellikle dijital hizmetler anlamında bizim çocukların gücü, zekası, beceri ve yetkinlikleri muazzam. Bize de bu gücü ulusal ve uluslararası alanda verimli ve kaliteli hale getirerek disiplinli bir üretim biçimi ortaya çıkarmak düşüyor. Biliyoruz ki dijital gelecek gençlerimizin gayretleriyle çok daha kaliteli ve insaniyetini kaybetmeden şekillenecek. O yüzden diyoruz ki 'Gelecek Burada, Bilişim Vadisi'nde.' Oyunda kalmak için oyun geliştirmek isteyen tüm genç arkadaşlarımızı Türkiye'nin Bilişim Vadisi'ne bekliyoruz. Takımlarını kurup gelsinler. Birlikte dünyayı oynatalım." ifadelerini kullandı.