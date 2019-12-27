"Bilişim Vadisi" drone görüntüleri
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:53 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak.
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