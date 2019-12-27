"Bilişim Vadisi" drone görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bilişim Vadisi' drone görüntüleri - Son Dakika

"Bilişim Vadisi" drone görüntüleri

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak.

Bilişim Vadisi drone görüntüleri

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:53 Kaynak: AA
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