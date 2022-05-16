Bilişim Vadisi'nde 36 saatlik blokzincir maratonu - Son Dakika

TÜRKİYE Açık Kaynak Platformu, blokzincir, NFT ve metaverse alanında, belli bir zaman dilimi içerisinde hedefe yönelik proje geliştirme yarışması düzenledi. Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 36 saatlik kesintisiz maratonda 41 takımdan 112 geliştirici kıyasıya yarıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ortaklığında kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu, bakanlık himayesinde, teknolojinin en güncel başlıklarından olan blokzincir, NFT ve metaverse alanlarında bir Hackathon düzenledi. Açık kaynak ile geliştirilen fikirlerin sayısını arttırmak, farkındalık oluşturmak ve stratejik sektörlerde teknoloji gelişimini amacıyla düzenlenen Hackathon'da 41 takım 112 geliştirici kıyasıya bir yarışa girdi.

BAKAN VARANK, PROJELERLE İLGİLİ BİLGİ ALDITürkiye Açık Kaynak Platformu, blokzincir, metaverse ve NFT Hackathonu, 13 Mayıs'ta Bilişim Vadisi Kongre Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başladı. Bakan Varank, yarışmanın yapıldığı alanda takımlarla tek tek sohbet etti, projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Varank'ın talimatıyla yarışmanın özgün proje kategorisindeki birincilik ödülü, 75 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.36 SAATLİK MARATONHackhathon, 15 Mayıs'taki ödül törenine kadar kesintisiz 36 saat sürdü. Yarışmacıların birkaç saatlik uyku molalarıyla aralıksız sürdürdüğü yarışta katılımcılara her türlü eğitim, mentörlük ve altyapı desteği verildi. Hackathon'da yarışmacı takımlardan blokzincir teknolojisi ile özellikle finans teknolojileri, sürdürülebilir enerji, mobilite, tedarik zinciri yönetimi, NFT, metaverse, sertifikasyon ve veri güvenliği alanlarında proje geliştirmeleri istendi. Alanında uzman eğitimci, akademisyen, yazılımcı, girişimci, iş insanı ve sektör yöneticilerinin yer aldığı 15 mentör ile 12 jürinin görev aldığı Hackathon'un sonunda özgün proje ve vaka analizi projesi kategorilerinde ödül alanlar belli oldu. Özgün proje kategorisinde Medipol Blockchain Community birinci oldu. Bu takımı, Notus Network ve O.M.S. izledi. Vaka analizi kategorisinde ise 42 Core ilk sırayı aldı. Ft_bestof42 ikinci, ft_blockchain üçüncü oldu.'HER BİRİNİ GİRİŞİM FİRMASI OLARAK GÖRÜYORUZ'Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Hackathon'un dar zamanda belirli bir hedef doğrultusunda proje bitirme yarışması olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlar burada tam 36 saat boyunca durmaksızın çalıştılar. 41 takım 112 geliştirici uyumadan, yer yer uyuklayarak hem akademik tarafta hem de sektör tarafında güçlü jürilere ve onların projelerinde destekçi olan mentörlere sunumların yapıyorlar. Bilişim Vadisi, girişim ekosistemini, teknoloji girişimciliğini geliştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Biz buraya katılan 112 geliştirici ve 41 takımın her birini bir girişim firması olarak görüyoruz. Bizim karşımızda 41 yeni teknoloji firması var" dedi.Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ise, yarışmanın son günlerin en popüler konularından blokzincir, NFT ve metaverse alanında olduğunu anlatarak, "Bu alanda farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu işin teknolojisi nedir, ne gibi faydalar sağlar, bize Türkiye olarak ne gibi açılımlar yapar? Onları ortaya koymak, yarışmacılar ve jüri aracılığı ile bu konuları tartışmak ve bu alanda çalışmak isteyenlere biraz yol göstermek istiyoruz" diye konuştu.