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Bilişim Vadisi, İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bilişim Vadisi, İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapacak

24.06.2021 16:35
Bilişim Vadisi, İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapacak, System.String[]

İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'deki İtalyan ağı ve Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi iş birliğiyle 29 Haziran- 8 Temmuz tarihlerinde Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'deki İtalyan ağı ve Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi iş birliğiyle 29 Haziran- 8 Temmuz tarihlerinde Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ve Prof. Dr. Mesut Güner, Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, Arzu Kaprol, Fırat Neziroğlu, Koray Malhan, Hülya Öz gibi iş, sanat ve akademi dünyasından isimlerin yer aldığı etkinliğin tanıtım toplantısına, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Avrupa Tasarım Enstitüsü (IED) Elçiler Başkanı Andrea Tosi videokonferans yöntemiyle katıldı.

Başkonsolos Sgarbi, İtalya Tasarım Günü'nün İtalyan konsolosluk ve büyükelçilikleri aracılığıyla bütün dünyada kutlanacağını söyledi.

Bu yıl için seçilen konunun birtakım "yeni meydan okumalar" içerdiğini belirten Sgarbi, "Sürdürülebilirlikten söz ediyoruz. Bu konu dünya için son derece önemli. Zaten salgından kurtulmamızın yolu da burada diye düşünüyoruz." dedi.

Sgarbi, ilk defa 5 yıl önce gerçekleştirilen etkinliğin amacına değinerek, şunları kaydetti:

"Dünya tasarım cirosunun üçte biri İtalya tarafından gerçekleştiriliyor. Bu inanılmaz bir baskınlık olduğunu gösteriyor. Tasarım dediğimizde gerçekten de ayrıcalıklı bir yere sahip İtalya. Aynı zamanda da geleneğimizi, kültürümüzü gösteriyor ama yaratıcılığımız ve teknolojimiz eksik değil. Dolayısıyla bir mücevher diyebilirim bütün bunlara. Etkinliğin aynı zamanda bir başka önemli yanı var. Çok önemli bir nokta, farklı kültürleri birleştiren bir nokta. Dolayısıyla ülkeler arası diyalog için vazgeçilmez bir araç. Çok önemli bir unsur, yapıcı bir unsur."

İtalya ve Türkiye'ye baktığımızda tarihlerine, kültürlerine, geleneklerine ne kadar benzer olduğunu görüyoruz. Gelecek de öyle. Bundan da gurur duyduğumu söylemeliyim."

Başkonsolos Sgarbi, etkinlik kapsamında düzenlenecek toplantıların son derece anlamlı ve inovatif toplantılar olduğunu sözlerine ekledi.

"Teknolojinin sanatla bütünleşebileceği yeni bir tasarım merkezi kurduk"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018'de yayınladığı Tasarım Stratejisi ve Eylem Planında uluslararası bir tasarım vadisi kurulması projesinin olduğuna işaret etti.

Proje kapsamında Bilişim Vadisi olarak zanaatla özdeşleşen, teknolojinin aslında sanatla bütünleşebileceği bir tasarım merkezi kurduklarını dile getiren İbrahimcioğlu, "Teknoloji hayatımızın içine girdikçe bunun tasarımının sadece kullanışı kolaylaştırıcı olmadığını, hayatımızın her anına müdahale ettiğini de görmekteyiz. Bu kapsamda tüm dünyaya, kuracağımız yeni iş birlikleriyle teknolojinin tasarımla bütünleştiği yeni bir tasarım düşüncesini hediye edelim." ifadelerini kullandı.

IED Elçiler Başkanı Andrea Tosi ise tasarımın, İtalyan kültürünün gelişmesini ve sınırlarının ötesine gitmesini sağladığına dikkati çekerek, kültürel ilişkilerin Türkiye ile her zaman son derece güçlü olduğunu, bunda İtalyan Tasarım Günleri'nin de payı olduğunu söyledi.

Küratör Prof. Luca Molinari de İstanbul'un çok yenilikçi bir yer olduğuna işaret ederek, etkinliğin profesyonellerle sanatçıların bir araya gelebileceği bir platform olduğunu belirtti.

Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Dr. Pınar Sipahi ise etkinliğin 114 ülkede aynı anda gerçekleştirildiğini ve her sene tekrarlandığını dile getirdi.

Sipahi, etkinliğin konsolosluklar ve elçilikler aracılığıyla İtalyan tasarımının tüm dünyada yaygınlaşması ve ilişkilerin artırılması üzerine konumlandığını kaydetti.

İtalya Tasarım Günleri

İtalya Tasarım Günleri, tasarımın ifade edildiği her alanda Türkiye ve İtalya arasındaki etkileşimi artırmayı ve iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Made in Italy için Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar" temasıyla Luca Molinari ve Pınar Sipahi'nin küratörlüğünde dünyaca ünlü Türk ve İtalyan konuşmacılar 8 Temmuz'da "Mimari tasarım", "Endüstriyel tasarım", "Kamusal sanat" ve "Giyilebilir teknolojiler" başlıklarında düzenlenen panellerde konuşacak.

Bilişim Vadisi'nde kurulacak stüdyoda canlı yayınlanacak etkinlik, moderatörlerin Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rıhtımı ve İtalyan Kültür Merkezi gibi mekanlardan çevrim içi katılımıyla gerçekleşecek.

Etkinlik, Koç Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Avrupa Tasarım Enstitüsü'nden öğrencilerin katılacağı "Geleceğin Şehirleri ve Geleceğin Mobilitesi" başlıklı atölye çalışmasına ev sahipliği de yapacak.

İtalyan Kültür Merkezi tarafından Milano Tasarım Filmleri Festivali'nin (MDFF) organize ettiği kısa ve uzun metrajlı film gösterimlerinin yapılacağı etkinlikte, İtalyan tasarım ustalarıyla gerçekleştirilecek toplantılar ile MDFF küratörü Silvia Robertazzi ve mimar Carlo Gandolfi'nin katılacağı web tabanlı seminer düzenlenecek.

Bilişim Vadisi, İtalyan, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilişim Vadisi, İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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